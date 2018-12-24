Steam kış indirimleri: Oyun fiyatları öyle bir düştü ki...

Steam kış indirimleri başladı, oyun fiyatları yüzde 70'e varan oranlarda düştü. İşte fiyatı cepleri yakarken bir günde 'dibe vuran' popüler oyunlar... Bakın hangi oyun hangi fiyattan satılmaya başladı? İşte fiyatı dibe vuran oyunlar... Tom Clancy's The Division: Eski fiyatı: 259 TL Tom Clancy's The Division: İndirimli fiyatı: 38.85 TL Age of Empires III: Complete Collection Eski fiyatı: 59 TL Age of Empires III: Complete Collection İndirimli fiyatı: 14.75 TL Just Cause 3 Eski fiyatı: 45 TL Just Cause 3 İndirimli fiyatı: 6.75 TL