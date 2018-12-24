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  • Steam kış indirimleri: Oyun fiyatları öyle bir düştü ki...

kış indirimleri: fiyatları öyle bir düştü ki...

kış indirimleri başladı, fiyatları yüzde 70'e varan oranlarda düştü. İşte fiyatı cepleri yakarken bir günde 'dibe vuran' popüler oyunlar...

Giriş Tarihi: 24.12.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 09:56
Steam kış indirimleri: Oyun fiyatları öyle bir düştü ki...

Bakın hangi hangi fiyattan satılmaya başladı? İşte fiyatı dibe vuran oyunlar...

Steam kış indirimleri: Oyun fiyatları öyle bir düştü ki...

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Eski fiyatı: 259

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Steam kış indirimleri: Oyun fiyatları öyle bir düştü ki...

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İndirimli fiyatı: 38.85

Steam kış indirimleri: Oyun fiyatları öyle bir düştü ki...

III:

Eski fiyatı: 59

Steam kış indirimleri: Oyun fiyatları öyle bir düştü ki...

III:

İndirimli fiyatı: 14.75

Steam kış indirimleri: Oyun fiyatları öyle bir düştü ki...

3

Eski fiyatı: 45

Steam kış indirimleri: Oyun fiyatları öyle bir düştü ki...

3

İndirimli fiyatı: 6.75

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