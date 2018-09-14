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Tarihi dan görüntülendi!

Son yılların en güçlü kasırgası geçtiğimiz gün ABD'yi vurmuştu. Tarihi kasırga dan böyle görüntülendi...

Giriş Tarihi: 14.09.2018 00:46 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 00:47
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Tarihi dan görüntülendi!
Tarihi Florence Kasırgası uzaydan görüntülendi!
ABD'nin Carolina eyaletine yaklaşmakta olan , etkisini kaybederek kategori 4'ten 2'ye indi.
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Tarihi dan görüntülendi!
Tarihi Florence Kasırgası uzaydan görüntülendi!
Saatte 140 kilometre hızla esen kasırga yavaşlayarak saatte 110 kilometre hızla esmeye başladı. Fırtına uyarılarına devam eden ABD'li yetkililer, felaketin kapıya yaklaştığı ifadelerini kullanıyor.
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Tarihi dan görüntülendi!
Tarihi Florence Kasırgası uzaydan görüntülendi!
Uzmanlar, kasırganın şiddetinin yavaşlamasının uzun bir süre devam edebileceğini ve yıkıcı selleri beraberinde getirebileceğini söyledi.
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Tarihi dan görüntülendi!
Tarihi Florence Kasırgası uzaydan görüntülendi!
Avrupa Ajansı (ESA) astronotu Alexander Gerst'in uzaydan çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler de kasırganın boyutlarını ortaya koydu.
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Tarihi dan görüntülendi!
Tarihi Florence Kasırgası uzaydan görüntülendi!

NTV'ye göre yetkililer tahliyelerin ardından 10 milyon kişinin fırtına gözetimi altında olduğunu bildirirken, Güney ve Kuzey Carolina ve Virginia, Maryland ve Washington DC'den sonra Georgia'da da olağanüstü hal ilan edildi.

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Tarihi dan görüntülendi!
Tarihi Florence Kasırgası uzaydan görüntülendi!
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Tarihi dan görüntülendi!
Tarihi Florence Kasırgası uzaydan görüntülendi!

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