Tarihi isimler günde kaç saat uyuyor? (Günde sadece 2 saat...)

Uykunun hayatımızdaki yeri ve önemi her zaman tartışılmıştır. Peki ünlü ve tarihi isimlerin her gün ortalama kaç saat uyuduğunu biliyor musunuz? CHURCHİLL İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı gösterdiği direnç ile adını tarihe yazdıran eski İngiltere Başbakanı Churchill için şekerleme yapmak çok önemliydi. Churchill bu şekerlemeler ile birlikte her gün en az 7 saat uyuyordu. TESLA Bilim dünyasına damgasını vurmuş kişilerden biri olarak kabul gören Nikola Tesla ise günde sadece 2 saat uyuyordu. Tesla'nın bu uyku düzeni 25 yaşındayken ağır sinir bozukluğu yaşamasına neden olmuştu. EDİSON Edison da Tesla gibi uykunun zaman kaybı olduğunu düşünenlerdendi ve günde sadece 3 saat uyuyordu. LEONARDO DA VİNCİ Leonardo Da Vinci, Uberman uyku döngüsü olarak bilinen süper adam uyku sistemini takip ediyordu. Bu uyku sistemine göre her 4 saatte bir 20 dakika kestiriyordu. Da Vinci bu yöntem ile günde sadece 2 saat uyuyordu. MOZART Mozart ise gece 1'e kadar beste yapıyordu ve sadece beş saat uyuyordu. RİCHARD BRANSON Ünlü milyarder Richard Branson en fazla 6 saat uyuyor. Branson güne iyi bir başlangıç yapmak için her sabah 5’te kalkmaya gayret ediyor ve her sabah spor yapıyor. SİGMUND FREUD Sigmund Freud da günde 6 saatten fazla uyumayan isimlerden.