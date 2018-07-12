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Tarihi isimler günde kaç saat uyuyor? (Günde sadece 2 saat...)

nun hayatımızdaki yeri ve önemi her zaman tartışılmıştır. Peki ünlü ve tarihi isimlerin her gün ortalama kaç saat uyuduğunu biliyor musunuz?

Giriş Tarihi: 12.07.2018 22:26 Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 23:33
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Tarihi isimler günde kaç saat uyuyor? (Günde sadece 2 saat...)
Tarihi isimler günde kaç saat uyuyor? (Günde sadece 2 saat...)
CHURCHİLL

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı gösterdiği direnç ile adını tarihe yazdıran eski İngiltere Başbakanı Churchill için şekerleme yapmak çok önemliydi. Churchill bu şekerlemeler ile birlikte her gün en az 7 saat uyuyordu.
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Tarihi isimler günde kaç saat uyuyor? (Günde sadece 2 saat...)
Tarihi isimler günde kaç saat uyuyor? (Günde sadece 2 saat...)

TESLA

Bilim dünyasına damgasını vurmuş kişilerden biri olarak kabul gören Nikola Tesla ise günde sadece 2 saat uyuyordu. Tesla'nın bu düzeni 25 yaşındayken ağır sinir bozukluğu yaşamasına neden olmuştu.

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Tarihi isimler günde kaç saat uyuyor? (Günde sadece 2 saat...)
Tarihi isimler günde kaç saat uyuyor? (Günde sadece 2 saat...)
EDİSON

Edison da Tesla gibi nun zaman kaybı olduğunu düşünenlerdendi ve günde sadece 3 saat uyuyordu.
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Tarihi isimler günde kaç saat uyuyor? (Günde sadece 2 saat...)
Tarihi isimler günde kaç saat uyuyor? (Günde sadece 2 saat...)
LEONARDO DA VİNCİ

Leonardo Da Vinci, Uberman döngüsü olarak bilinen süper adam uyku sistemini takip ediyordu. Bu uyku sistemine göre her 4 saatte bir 20 dakika kestiriyordu. Da Vinci bu yöntem ile günde sadece 2 saat uyuyordu.
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Tarihi isimler günde kaç saat uyuyor? (Günde sadece 2 saat...)
Tarihi isimler günde kaç saat uyuyor? (Günde sadece 2 saat...)
MOZART

Mozart ise gece 1'e kadar beste yapıyordu ve sadece beş saat uyuyordu.
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Tarihi isimler günde kaç saat uyuyor? (Günde sadece 2 saat...)
Tarihi isimler günde kaç saat uyuyor? (Günde sadece 2 saat...)
RİCHARD BRANSON

Ünlü milyarder Richard Branson en fazla 6 saat uyuyor. Branson güne iyi bir başlangıç yapmak için her sabah 5’te kalkmaya gayret ediyor ve her sabah spor yapıyor.
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Tarihi isimler günde kaç saat uyuyor? (Günde sadece 2 saat...)
Tarihi isimler günde kaç saat uyuyor? (Günde sadece 2 saat...)
SİGMUND FREUD

Sigmund Freud da günde 6 saatten fazla uyumayan isimlerden.
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