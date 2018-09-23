Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'te son gün yoğunluğu

Giriş Tarihi: 23.09.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 14:34
  • 1
  • 54
'te son gün yoğunluğu
TEKNOFEST'te son gün yoğunluğu

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali devam ediyor.

  • 2
  • 54
'te son gün yoğunluğu
TEKNOFEST'te son gün yoğunluğu

Festivalin dördüncü ve son gününde de çok sayıda gösteri ve etkinliğe sahne oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 54
'te son gün yoğunluğu
TEKNOFEST'te son gün yoğunluğu

İstanbul Yeni Havalimanı'nda perşembe günü başlayan festivale katılmak isteyen çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerden itibaren alanda yoğunluk oluşturmaya başladı.

  • 4
  • 54
'te son gün yoğunluğu
TEKNOFEST'te son gün yoğunluğu

Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında ziyaretçilere bilgilendirmelerin yanında birçok deneyim fırsatı sunuluyor.

  • 5
  • 54
'te son gün yoğunluğu
TEKNOFEST'te son gün yoğunluğu

Öte yandan katılımın bugün son gün olması nedeniyle yoğun olduğu gözlemlenirken birbirinden ilginç ve şaşırtıcı manzaralar da gelmeye devam ediyor.

  • 6
  • 54
'te son gün yoğunluğu
TEKNOFEST'te son gün yoğunluğu

İşte 'in gerçekleştiği İstanbul Yeni Havalimanı alanından ajanslara düşen son kareler...

  • 7
  • 54
'te son gün yoğunluğu
TEKNOFEST'te son gün yoğunluğu
BİZE ULAŞIN