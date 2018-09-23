TEKNOFEST'te son gün yoğunluğu

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali devam ediyor. Festivalin dördüncü ve son gününde de çok sayıda gösteri ve etkinliğe sahne oluyor. İstanbul Yeni Havalimanı'nda perşembe günü başlayan festivale katılmak isteyen çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerden itibaren alanda yoğunluk oluşturmaya başladı. Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında ziyaretçilere bilgilendirmelerin yanında birçok deneyim fırsatı sunuluyor. Öte yandan katılımın bugün son gün olması nedeniyle yoğun olduğu gözlemlenirken birbirinden ilginç ve şaşırtıcı manzaralar da gelmeye devam ediyor. İşte TEKNOFEST'in gerçekleştiği İstanbul Yeni Havalimanı alanından ajanslara düşen son kareler...