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devleri ilk yıllarında öyle ürünler satmış ki...

Günümüzde devamlı gördüğümüz larının bazılarının kurulduğu ilk yıllarında birbirinden ilginç ve şimdikiyle alakasız ürünler sattığını biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 12.08.2018 23:13 Güncelleme Tarihi: 12.08.2018 23:23
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devleri ilk yıllarında öyle ürünler satmış ki...
Teknoloji devleri ilk yıllarında öyle ürünler satmış ki...

Bu fotoğrafa çok iyi bakın. Yıllardır milyonlarca insana ulaşan ve pek çok cihazı bizzat üreten Sony'nin ilk ürettiği şey bir elektrikli pirinç pişiriciydi! Durun, dahası var! Bir de Samsung'un ilk ne ürettiğini bir bilseniz...

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devleri ilk yıllarında öyle ürünler satmış ki...
Teknoloji devleri ilk yıllarında öyle ürünler satmış ki...
Gelelim Alman otomotiv devi BMW'ye... Şirket, ilk zamanlarında uçak motoru üretiyordu, arabalarla hiç ilgisi yoktu!
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devleri ilk yıllarında öyle ürünler satmış ki...
Teknoloji devleri ilk yıllarında öyle ürünler satmış ki...
Philips, ilk günlerinde sadece ampul ve radyo alıcısı üretiyordu!
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devleri ilk yıllarında öyle ürünler satmış ki...
Teknoloji devleri ilk yıllarında öyle ürünler satmış ki...
Toyota, dikiş makineleri üretiyordu ve birçoğumuz bilmesek de hala üretmeye devam ediyor!
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devleri ilk yıllarında öyle ürünler satmış ki...
Teknoloji devleri ilk yıllarında öyle ürünler satmış ki...
Samsung, ilk zamanlarında gıda satışı yapıyordu!
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devleri ilk yıllarında öyle ürünler satmış ki...
Teknoloji devleri ilk yıllarında öyle ürünler satmış ki...
Nokia, kağıt ve plastik bot satışı yaparak hayatımıza girdi!
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devleri ilk yıllarında öyle ürünler satmış ki...
Teknoloji devleri ilk yıllarında öyle ürünler satmış ki...
LG'nin piyasaya girişi ise diş macunu/diş tozu üreterek oldu!
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