Teknoloji devleri ilk yıllarında öyle ürünler satmış ki...

Günümüzde devamlı gördüğümüz teknoloji markalarının bazılarının kurulduğu ilk yıllarında birbirinden ilginç ve şimdikiyle alakasız ürünler sattığını biliyor muydunuz? Bu fotoğrafa çok iyi bakın. Yıllardır milyonlarca insana ulaşan ve pek çok cihazı bizzat üreten Sony'nin ilk ürettiği şey bir elektrikli pirinç pişiriciydi! Durun, dahası var! Bir de Samsung'un ilk ne ürettiğini bir bilseniz... Gelelim Alman otomotiv devi BMW'ye... Şirket, ilk zamanlarında uçak motoru üretiyordu, arabalarla hiç ilgisi yoktu! Philips, ilk günlerinde sadece ampul ve radyo alıcısı üretiyordu! Toyota, dikiş makineleri üretiyordu ve birçoğumuz bilmesek de hala üretmeye devam ediyor! Samsung, ilk zamanlarında gıda satışı yapıyordu! Nokia, kağıt ve plastik bot satışı yaparak hayatımıza girdi! LG'nin piyasaya girişi ise diş macunu/diş tozu üreterek oldu!