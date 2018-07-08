Teknoloji devleri istemeseniz de sizi dinliyor!

Üçüncü tarafların kullanım koşullarına da tabiisiniz



Teknoloji devlerinin kullanım koşullarını okumak da yeterli olmayabilir. Verilerinizi alan diğer şirketlerinkini de okumanız gerekebilir.

Amazon verilerinizi üçüncü taraflarla da paylaşabileceğini söylüyor ve kullanıcıların kendi kullanım koşullarıyla birlikte "üçüncü tarafların da mahremiyet politikalarını ve kullanım koşullarını dikkatle incelemeniz gerektiğini" söylüyor. Ya da Apple ürünlerini kullanıyorsanız, kişisel verileriniz Apple'a "bilgi işleme, taksitlendirme için kredi açma ve Apple ürün ve hizmetlerine olan ilginizi değerlendirme servisi sunan şirketlerle" paylaşılıyor.

Avrupa Birliği'nde yeni uygulamaya giren Genel Veri Koruma Kuralları (GPDR) şirketlerin kullanım koşullarında bu üçüncü taraf şirketleri listelemesini gerektirmiyor. Ancak Privacy International adlı yardım kuruluşundan Ailitih Callander, bu durumun kaygı verici etkileri olabileceğini söylüyor. Callander, "Bu, şirketlerin profilinizi çıkartmak için bulunduğunuz yeri, ilgi alanlarınızı, telefon defterinizdekileri ve çok daha fazlasını kullanabilmesi anlamına geliyor.

Mahremiyet politikalarını okumak çok uzun bir iş olabilir, ancak hangi verilerin neden toplandığına ve kimlerle, nasıl ve ne amaçla paylaşıldığına bakmak için vakit ayırmanız önemli" diyor. Öte yandan Wikipedia, kişisel bilgilerinizi pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla pazarlama amacıyla paylaşmıyor. Kullanım koşullarında ayrıca "ziyaret etmediğiniz üçüncü taraf internet sitelerinin sizi izlemesine izin vermediğini" özellikle vurguluyor.