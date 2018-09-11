Teknoloji devlerinden tarihi düşüş! (100 milyar dolar...)

Piyasa değeri 2 Ağustos'ta 1 trilyon dolara yükselen Apple tarihte bu seviyeye ulaşan ilk şirket olurken, Amazon'un piyasa değeri ise geçen salı öğlen saatlerinde bu seviyeye ulaşmıştı.

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