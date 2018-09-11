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Teknoloji devlerinden tarihi düşüş! (100 milyar dolar...)

Dünyanın en değerli şirketleri son günlerde borsada adeta çakıldılar. ve son dört günde 100 milyar dolar kayıp yaşadılar...

AA Teknoloji galerileri
Giriş Tarihi: 11.09.2018 20:43 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 20:45
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Teknoloji devlerinden tarihi düşüş! (100 milyar dolar...)
Teknoloji devlerinden tarihi düşüş! (100 milyar dolar...)
Dünyanın en değerli şirketlerinden Amerikalı teknoloji devleri ve 'un piyasa değerinden son 4 işlem gününde yaklaşık 100 milyar dolar silindi.
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Teknoloji devlerinden tarihi düşüş! (100 milyar dolar...)
Teknoloji devlerinden tarihi düşüş! (100 milyar dolar...)
New York borsasında işlem gören ve 'un hisseleri son 4 işlem gününde yüzde 4'ün üzerinde düşüş yaşarken, bu şirketlerin toplam piyasa değerindeki kayıp da yaklaşık 100 milyar dolar oldu.
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Teknoloji devlerinden tarihi düşüş! (100 milyar dolar...)
Teknoloji devlerinden tarihi düşüş! (100 milyar dolar...)
Geçen hafta salı gününü 228,36 dolardan kapatan hisseleri, bugünkü kapanışta 218,33 dolara gerileyerek, bu süre içerisinde yüzde 4,4 değer kaybetti.
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Teknoloji devlerinden tarihi düşüş! (100 milyar dolar...)
Teknoloji devlerinden tarihi düşüş! (100 milyar dolar...)
Ayrıca, söz konusu dönemde, 'ın piyasa değeri 1,1 trilyon dolardan 1,05 trilyon dolara gerilerken, firmanın piyasa değerinden 50 milyar dolar silindi.
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Teknoloji devlerinden tarihi düşüş! (100 milyar dolar...)
Teknoloji devlerinden tarihi düşüş! (100 milyar dolar...)
E-ticaret devi 'un hisseleri geçen hafta salı gününü 2.039,51 dolardan kapamasının ardından, bugünü 1.939,01 dolardan tamamlayarak son 4 işlem günü içinde yüzde 4,9 düşüş kaydetti. Söz konusu dönemde, Amazon'un piyasa değeri ise 994,7 milyar dolardan 945,7 milyar dolara kadar geriledi ve 49 milyar dolarlık azalış gösterdi.
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Teknoloji devlerinden tarihi düşüş! (100 milyar dolar...)
Teknoloji devlerinden tarihi düşüş! (100 milyar dolar...)
Böylece, dünyanın en değerli iki şirketi konumunda bulunan ve 'un piyasa değerindeki toplam kayıp son 4 işlem gününde 99 milyar dolar oldu.
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Teknoloji devlerinden tarihi düşüş! (100 milyar dolar...)
Teknoloji devlerinden tarihi düşüş! (100 milyar dolar...)

Piyasa değeri 2 Ağustos'ta 1 trilyon dolara yükselen tarihte bu seviyeye ulaşan ilk şirket olurken, 'un piyasa değeri ise geçen salı öğlen saatlerinde bu seviyeye ulaşmıştı.

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