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konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar

Giriş Tarihi: 20.03.2018 22:07 Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 22:17
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konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar
teknoloji konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar

'de hikâyelerinize bakanların en tepesinde yer alanlar profilinize gizli gizli bakanlar mı? 'tan birini engellediğinizde gerçekten size artık yazamaz mı? unuz %100 şarj olduğunda fişi çekmezsek telefona ne olur? Gerçekleri öğrenin, şaşıracaksınız...

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konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar
teknoloji konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar

'de hikâyelere bakanlar listesinin tepesinde olanlar sizin profilinize en çok bakanlardır.

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konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar
teknoloji konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar

Yanlış. Çok insan böyle düşünüyor; ancak işin aslının bununla bir ilgisi yok. belli bir algoritmaya bağlı kalarak bu listeyi oluşturuyor ve arada değiştiriyor. Beğendiğiniz fotoğraflar, attığınız yorumlar bu listeyi oluşturuyor.

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konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar
teknoloji konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar

'ta bir kişiyi engellediğinizde size WhatsApp'tan asla ulaşamaz.

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konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar
teknoloji konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar

Yanlış. hesabını silip yeni bir hesap açarsa size ulaşabilir. Aynı zamanda grup sohbetlerinde de aynı grup içindeyseniz engelli olsa dahi yazıları size ulaşır.

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konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar
teknoloji konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar

unuz %100 şarj olduğunda fişten çekmemek cihaza zarar verir.

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konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar
teknoloji konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar

Yanlış. lar artık lithium-ion adlı sistemi kullanıyor. Bu sistem sayesinde telefonunuzun şarjı dolduğunda şarj cihazı prize takılı olsa da şarj dolmaz.

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