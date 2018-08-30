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leri bu otomobilleri kullanıyor!

Herkesin yakından tanıdığı devlerinin kurucu isimleri, ler bakın hangi otomobillere biniyor...

Giriş Tarihi: 30.08.2018 23:52 Güncelleme Tarihi: 30.08.2018 23:54
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leri bu otomobilleri kullanıyor!
Teknoloji milyarderleri bu otomobilleri kullanıyor!
LARRY PAGE & SERGEY BRIN - GOOGLE
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leri bu otomobilleri kullanıyor!
Teknoloji milyarderleri bu otomobilleri kullanıyor!
Google'ın iki kurucusundan biri olan Larry Page, dünyanın sayılı zenginlerinden biri oldu. 45 yaşındaki Page'in serveti 57.2 milyar dolar ama mütevazı alışkanlıkları da sürüyor.
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leri bu otomobilleri kullanıyor!
Teknoloji milyarderleri bu otomobilleri kullanıyor!
Larry Page, lüks içinde yaşarken uzun yıllardır Toyota Prius kullanmaya da devam ediyor. Aracın baz model fiyatı 39 bin 920 dolar.
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leri bu otomobilleri kullanıyor!
Teknoloji milyarderleri bu otomobilleri kullanıyor!
Google'ın diğer kurucusu, 55.7 milyar dolar servete sahip Sergey Brin de arkadaşı gibi Toyota Prius kullanıyor.
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leri bu otomobilleri kullanıyor!
Teknoloji milyarderleri bu otomobilleri kullanıyor!
MICHAEL BLOOMBERG
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leri bu otomobilleri kullanıyor!
Teknoloji milyarderleri bu otomobilleri kullanıyor!
Dünyanın en büyük finans ve medya şirketlerinden birinin kurucusu olan Bloomberg'in serveti 52.8 milyar dolar.
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leri bu otomobilleri kullanıyor!
Teknoloji milyarderleri bu otomobilleri kullanıyor!
108. New York Belediye Başkanı olarak da 11 yıl hizmet veren Michael Bloomberg, 39 bin 200 dolarlık Chevrolet Suburban kullanıyor.
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