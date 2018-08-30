Teknoloji milyarderleri bu otomobilleri kullanıyor!

Herkesin yakından tanıdığı teknoloji devlerinin kurucu isimleri, milyarderler bakın hangi otomobillere biniyor... LARRY PAGE & SERGEY BRIN - GOOGLE Google'ın iki kurucusundan biri olan Larry Page, dünyanın sayılı zenginlerinden biri oldu. 45 yaşındaki Page'in serveti 57.2 milyar dolar ama mütevazı alışkanlıkları da sürüyor. Larry Page, lüks içinde yaşarken uzun yıllardır Toyota Prius kullanmaya da devam ediyor. Aracın baz model fiyatı 39 bin 920 dolar. Google'ın diğer kurucusu, 55.7 milyar dolar servete sahip Sergey Brin de arkadaşı gibi Toyota Prius kullanıyor. MICHAEL BLOOMBERG Dünyanın en büyük finans ve medya şirketlerinden birinin kurucusu olan Bloomberg'in serveti 52.8 milyar dolar. 108. New York Belediye Başkanı olarak da 11 yıl hizmet veren Michael Bloomberg, 39 bin 200 dolarlık Chevrolet Suburban kullanıyor.