Telefon alacaklar dikkat! En çok bu telefonlar bozuluyor
Telefon alacakların en çok üzerinde durduğu konu, telefonun hemen bozulmaması ve fiyatı uygun olması. 'Mobile Device Repair and Security Report' Mobil cihazların onarımlarını kapsayan yeni raporunu yayınladı. İşte en çok arızalanan cep telefonu modelleri...
Giriş Tarihi: 19.07.2018 18:38 Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 18:56
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Telefon alacaklar dikkat! En çok bu telefonlar bozuluyor
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Telefon alacaklar dikkat! En çok bu telefonlar bozuluyor