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alacaklar dikkat! En çok bu telefonlar bozuluyor

alacakların en çok üzerinde durduğu konu, telefonun hemen bozulmaması ve fiyatı uygun olması. 'Mobile Device Repair and Security Report' Mobil cihazların onarımlarını kapsayan yeni raporunu yayınladı. İşte en çok arızalanan modelleri...

Giriş Tarihi: 19.07.2018 18:38 Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 18:56
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alacaklar dikkat! En çok bu telefonlar bozuluyor
Telefon alacaklar dikkat! En çok bu telefonlar bozuluyor

'Mobile Device Repair and Security Report' Mobil cihazların onarımlarını kapsayan yeni raporunu yayınladı. Söz konusu rapor ile en çok arızalanan akıllı lar da belli oldu. İşte rapora göre akıllı telefonların arızalanma oranları...

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alacaklar dikkat! En çok bu telefonlar bozuluyor
Telefon alacaklar dikkat! En çok bu telefonlar bozuluyor

Samsung Galaxy S7 Edge (yüzde 2)

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alacaklar dikkat! En çok bu telefonlar bozuluyor
Telefon alacaklar dikkat! En çok bu telefonlar bozuluyor

Samsung Galaxy S6 (yüzde 2)

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alacaklar dikkat! En çok bu telefonlar bozuluyor
Telefon alacaklar dikkat! En çok bu telefonlar bozuluyor

Xiaomi Redmi Y1 (yüzde 2)

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alacaklar dikkat! En çok bu telefonlar bozuluyor
Telefon alacaklar dikkat! En çok bu telefonlar bozuluyor

Samsung Galaxy S7 Active (yüzde 3)

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alacaklar dikkat! En çok bu telefonlar bozuluyor
Telefon alacaklar dikkat! En çok bu telefonlar bozuluyor

Samsung Galaxy S8+ (yüzde 3)

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alacaklar dikkat! En çok bu telefonlar bozuluyor
Telefon alacaklar dikkat! En çok bu telefonlar bozuluyor

Samsung Galaxy S7 (yüzde 3)

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