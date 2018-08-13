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Telefonları 9 saat kolanın içerisinde bekletirseniz ne olur?

larlar çılgın testlere tabi tutulmaya devam ediyor. Galaxy S7 edge ve iPhone 6s Plus yeni bir testte karşı karşıya geldi. Adrianisen isimli Youtube kullanıcısı iki modeli kola dolu kutulara koydu ve -24 derecede 9 saat boyunca bekletti. İki telefon arasındaki sonuçları kıyasladı.

Giriş Tarihi: 13.08.2018 19:14 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 19:16
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Telefonları 9 saat kolanın içerisinde bekletirseniz ne olur?
Telefonları 9 saat kolanın içerisinde bekletirseniz ne olur?

Bakın telefonlar 9 saat kolanın içerisinde bekletilirse ne oluyor?

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Telefonları 9 saat kolanın içerisinde bekletirseniz ne olur?
Telefonları 9 saat kolanın içerisinde bekletirseniz ne olur?
Önce eşit büyüklükte iki plastik kab içinde ki telefonlar kola ile tamamen dolduruluyor.
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Telefonları 9 saat kolanın içerisinde bekletirseniz ne olur?
Telefonları 9 saat kolanın içerisinde bekletirseniz ne olur?
İlginç bir biçimde Samsung Galaxy S7 Edge hız testi başlatıyor. Hiç bir ayarlama yapılmadığı halde.
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Telefonları 9 saat kolanın içerisinde bekletirseniz ne olur?
Telefonları 9 saat kolanın içerisinde bekletirseniz ne olur?
Sonra kapların ağzı hava almayacak şekilde kapanıyor.
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Telefonları 9 saat kolanın içerisinde bekletirseniz ne olur?
Telefonları 9 saat kolanın içerisinde bekletirseniz ne olur?
Ve her iki telefonda buzlukta yerini almak için yola çıkıyor.
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Telefonları 9 saat kolanın içerisinde bekletirseniz ne olur?
Telefonları 9 saat kolanın içerisinde bekletirseniz ne olur?
Bu arada Samsung Galaxy S7 Edge hız testine devam ediyor.
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Telefonları 9 saat kolanın içerisinde bekletirseniz ne olur?
Telefonları 9 saat kolanın içerisinde bekletirseniz ne olur?
Maruz kalacakları sıcaklık -24 derece.
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