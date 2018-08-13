Telefonları 9 saat kolanın içerisinde bekletirseniz ne olur?

Akıllı telefonlarlar çılgın testlere tabi tutulmaya devam ediyor. Galaxy S7 edge ve iPhone 6s Plus yeni bir testte karşı karşıya geldi. Adrianisen isimli Youtube kullanıcısı iki modeli kola dolu kutulara koydu ve -24 derecede 9 saat boyunca bekletti. İki telefon arasındaki sonuçları kıyasladı.