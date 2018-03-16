Telefonunuz yavaş şarj oluyorsa bunlara dikkat!

PORT SORUNLARI

Telefonunuzun üzerindeki şarj portunun fiziksel bir hasar görüp görmediğini, paslanıp paslanmadığını kontrol edin. Bunun için porta bir fenerle ve büyüteçle bakabilirsiniz. Toz, kumaş tiftiği gibi içeri kaçmış bir nesne varsa bunu dikkatle çıkartmaya çalışın. Bu iş için plastik kürdanlardan veya küçük ve yumuşak bir fırçadan yararlanabilirsiniz.