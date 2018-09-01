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unuzu gece da bırakıyorsanız... Meğer yanlış biliyormuşuz!

uzaydan çıplak gözle görülebilir, tan zikzak yaparak kaçabilirsiniz ve daha nicesi... Bunlar gibi daha birçok söylenen bilgi var. Ama bunların ne kadarı doğru? İşte tekenoloji, dünya, hayvanlar alemi ve daha fazla konu hakkında doğru bildiğimiz yanlış bilgiler...

Giriş Tarihi: 01.09.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 01.09.2018 10:51
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unuzu gece da bırakıyorsanız... Meğer yanlış biliyormuşuz!
Telefonunuzu gece şarjda bırakıyorsanız... Meğer yanlış biliyormuşuz!

Meğer bu bilgilerin çoğunu yanlış biliyormuşuz!

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unuzu gece da bırakıyorsanız... Meğer yanlış biliyormuşuz!
Telefonunuzu gece şarjda bırakıyorsanız... Meğer yanlış biliyormuşuz!

uzaydan çıplak gözle görülebilir.

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unuzu gece da bırakıyorsanız... Meğer yanlış biliyormuşuz!
Telefonunuzu gece şarjda bırakıyorsanız... Meğer yanlış biliyormuşuz!

çok büyük olabilir, fakat uzaydan görülebilecek kadar geniş değildir.

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unuzu gece da bırakıyorsanız... Meğer yanlış biliyormuşuz!
Telefonunuzu gece şarjda bırakıyorsanız... Meğer yanlış biliyormuşuz!

İnsan ürünü uzaydan görülebilir en belirgin şey aslında ışıklardır.

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unuzu gece da bırakıyorsanız... Meğer yanlış biliyormuşuz!
Telefonunuzu gece şarjda bırakıyorsanız... Meğer yanlış biliyormuşuz!

kovalaması durumunda zikzak yaparak kaçmak daha etkilidir.

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unuzu gece da bırakıyorsanız... Meğer yanlış biliyormuşuz!
Telefonunuzu gece şarjda bırakıyorsanız... Meğer yanlış biliyormuşuz!

lar karada çok nadir avlanırlar.

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unuzu gece da bırakıyorsanız... Meğer yanlış biliyormuşuz!
Telefonunuzu gece şarjda bırakıyorsanız... Meğer yanlış biliyormuşuz!

Ortalama bir ın karadaki maksimum hızı saatte 15 km civarındadır.

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