Telefonunuzu gece şarjda bırakıyorsanız... Meğer yanlış biliyormuşuz!
Çin Seddi uzaydan çıplak gözle görülebilir, timsahtan zikzak yaparak kaçabilirsiniz ve daha nicesi... Bunlar gibi daha birçok söylenen bilgi var. Ama bunların ne kadarı doğru? İşte tekenoloji, dünya, hayvanlar alemi ve daha fazla konu hakkında doğru bildiğimiz yanlış bilgiler...
Giriş Tarihi: 01.09.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 01.09.2018 10:51
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Telefonunuzu gece şarjda bırakıyorsanız... Meğer yanlış biliyormuşuz!
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Telefonunuzu gece şarjda bırakıyorsanız... Meğer yanlış biliyormuşuz!