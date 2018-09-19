Tüm telefon kullanıcıları dikkat! (Türkiye de tehlikede)

İsrailli bir firmanın geliştirdiği 'Pegasus' adındaki casus uygulamanın 45 ülkede pek çok akıllı telefonu etkilediği iddia edildi. Etkilenen ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.