Tüm telefon kullanıcıları dikkat! (Türkiye de tehlikede)

İsrailli bir firmanın geliştirdiği 'Pegasus' adındaki casus uygulamanın 45 ülkede pek çok akıllı telefonu etkilediği iddia edildi. Etkilenen ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Hem iOS (iPhone) hem de Android akıllı telefonlar için kullanıcıları yakından ilgilendiren bir uyardı geldi! Citizen Lab ‘Pegasus’ isimli casus uygulama ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Çıkan sonuçlar oldukça dikkat çekici. Zira 36 ülkeye satılan sistemin 45 ülkede pek çok kullanıcının akıllı telefonlarını etkilediği öne sürülüyor. Aynı rapora göre, 45 ülkenin bulunduğu listede Türkiye de bulunuyor. Peki Pegasus nasıl çalışıyor? İşte dünya genelinde binlerce telefonu tehdit eden sistem hakkında bilinenler... Pegasus, kısa mesaj içerikleri, tarayıcı geçmişi verileri, WhatsApp çağrıları ve mesajları, Gmail, Facebook, Skype, Viber ve Twitter'dan gelen değerli verileri de alabiliyor. İddiaya göre, Pegasus akıllı cihazların kamera ve mikrofonunu da kontrol edebiliyor. İddiaya göre, Pegasus akıllı cihazların kamera ve mikrofonunu da kontrol edebiliyor. Yine daha önce dış basında çıkan haberlere göre, Pegasus tuş kilidini aktif edebiliyor ve hatta ekran görüntüsü bile alabiliyor.