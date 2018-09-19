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Tüm kullanıcıları dikkat! ( de tehlikede)

İsrailli bir firmanın geliştirdiği 'Pegasus' adındaki casus uygulamanın 45 ülkede pek çok akıllı telefonu etkilediği iddia edildi. Etkilenen ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Giriş Tarihi: 19.09.2018 20:43 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 20:45
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Tüm kullanıcıları dikkat! ( de tehlikede)
Tüm telefon kullanıcıları dikkat! (Türkiye de tehlikede)
Hem iOS (iPhone) hem de Android akıllı lar için kullanıcıları yakından ilgilendiren bir uyardı geldi!
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Tüm kullanıcıları dikkat! ( de tehlikede)
Tüm telefon kullanıcıları dikkat! (Türkiye de tehlikede)
Citizen Lab ‘Pegasus’ isimli casus uygulama ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Çıkan sonuçlar oldukça dikkat çekici. Zira 36 ülkeye satılan sistemin 45 ülkede pek çok kullanıcının akıllı larını etkilediği öne sürülüyor.
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Tüm kullanıcıları dikkat! ( de tehlikede)
Tüm telefon kullanıcıları dikkat! (Türkiye de tehlikede)
Aynı rapora göre, 45 ülkenin bulunduğu listede de bulunuyor. Peki Pegasus nasıl çalışıyor? İşte dünya genelinde binlerce u tehdit eden sistem hakkında bilinenler...
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Tüm kullanıcıları dikkat! ( de tehlikede)
Tüm telefon kullanıcıları dikkat! (Türkiye de tehlikede)
Pegasus, kısa mesaj içerikleri, tarayıcı geçmişi verileri, WhatsApp çağrıları ve mesajları, Gmail, Facebook, Skype, Viber ve Twitter'dan gelen değerli verileri de alabiliyor.
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Tüm kullanıcıları dikkat! ( de tehlikede)
Tüm telefon kullanıcıları dikkat! (Türkiye de tehlikede)
İddiaya göre, Pegasus akıllı cihazların kamera ve mikrofonunu da kontrol edebiliyor.
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Tüm kullanıcıları dikkat! ( de tehlikede)
Tüm telefon kullanıcıları dikkat! (Türkiye de tehlikede)
İddiaya göre, Pegasus akıllı cihazların kamera ve mikrofonunu da kontrol edebiliyor.
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Tüm kullanıcıları dikkat! ( de tehlikede)
Tüm telefon kullanıcıları dikkat! (Türkiye de tehlikede)
Yine daha önce dış basında çıkan haberlere göre, Pegasus tuş kilidini aktif edebiliyor ve hatta ekran görüntüsü bile alabiliyor.
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