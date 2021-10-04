Türkiye’nin uzay alanında hedefi Ay’a ulaşmak

"AY YÖRÜNGESİNE ULAŞACAK ARAÇLA İLGİLİ TEST ÇALIŞMALARI YAPILIYOR"

Prof. Dr. İbrahim Küçük, güncel uzay çalışmaları ve bu alandaki hedeflerle ilgili ise şu bilgileri paylaştı:

"Bu sene şubat ayında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisi Milli Uzay Programı'nın tanıtımını yaptı. 10 tane hedef belirlendi. Bunlardan birincisi Ay görevi. Ay'a ulaşmamız lazım. Ay'a bir şekilde ulaşalım ve ondan sonra oraya araç indirelim. Ay'a ulaşmayı hedefliyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir Türk astronotu göndermeyi hedefliyoruz. Fırlatma yeteneğimizi şu anda geliştirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili çok önemli atılımlar yapılıyor. Mesela şu an şu saatlerde Ay'a gidecek araçla ilgili ya da Ay yörüngesine ulaşacak araçla ilgili test çalışmaları yapılıyor."