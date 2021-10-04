Türkiye’nin uzay alanında hedefi Ay’a ulaşmak

"TÜRKSAT 6A'DA 16 YILLIK YAKIT BULUNACAK"
TÜRKSAT 6A projesinin yöneticiliğini yapan TÜBİTAK UZAY'dan Dr. Cevher Levent Ertürk ise milli imkanlarla geliştirilen haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A hakkında bilgi verdi.
TÜRKSAT 6A uydu projesinin 2014 yılı sonunda başladığını hatırlatan Küçük, şunları söyledi:
"Uydumuzda 20 tane bant aktarıcı var. Bu aktarıcılar sayesinde sizler televizyon yayınlarını alabiliyor olacaksınız. Bunlardan 16 tanesi asıl, 4 tanesi yedek. TÜRKSAT 6A'nın 15 yıllık bir hizmet ömrü var. Ayrıca uyduda 16 yıllık yakıt bulunacak. Bu sayede uydu hizmet ömrünü doldursa da hala çalışabilecek durumdaysa 1 yıl daha görevini sürdürebiliyor olacak. 4 tonun üzerinde bir uydu. Türkiye'de daha önce yapılan en büyük uydu GÖKTÜRK-2'ydi. Ancak o 400 kilogramdı. TÜRKSAT 6A ondan 10 kat daha büyük. Bunun büyük bir kısmı ise yakıt."
Sempozyum, çevrim içi devam ediyor.