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'ye sıçradı, aman dikkat!... İşte 'tan gelen o tehlike...

Giriş Tarihi: 11.10.2018 18:38 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 18:54
Türkiye'ye sıçradı, aman dikkat!... İşte Whatsapp'tan gelen o tehlike...

Haritada gösterilen ülkelerden en son kurban oldu; 'ta hızla yayılan tehlikeyi uzmanlar ortaya çıkardı.

Türkiye'ye sıçradı, aman dikkat!... İşte Whatsapp'tan gelen o tehlike...

2017 yılında keşfedilen ve nispeten yeni bir tehdit olan ve özellikle üzerinden yayılan Muddy Water, ilk olarak Irak ve Suudi Arabistan'daki kamu kurumlarına saldırırken tespit edilmişti.

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Türkiye'ye sıçradı, aman dikkat!... İşte Whatsapp'tan gelen o tehlike...

Güvenlik uzmanları bu yılın başlarında tehdidin çok daha geniş bir coğrafyayı hedef alan oltalama mesajlarıyla yayılmaya çalıştığını keşfetti.

Türkiye'ye sıçradı, aman dikkat!... İşte Whatsapp'tan gelen o tehlike...

Oltalama mesajlarının içeriği özellikle kamu ve askeri kurumların, telekom şirketlerinin ve eğitim kurumlarının hedeflendiğini gösteriyor.

Türkiye'ye sıçradı, aman dikkat!... İşte Whatsapp'tan gelen o tehlike...

Söz konusu e-posta mesajları MS Office 97-2003 dosyalarını ekinde barındırıyor ve kullanıcıları makroları aktif hale getirmeye zorluyor. Hemen arkasından bulaşma gerçekleşiyor.

Türkiye'ye sıçradı, aman dikkat!... İşte Whatsapp'tan gelen o tehlike...

Saldırganların kullandıkları PowerShell, VBS, VBA, Python ve C# scriptleri, RAT (Remote Access Trojans – Uzaktan Erişimli Truva Atı) ve diğer araçlara dair analizler sürüyor.

Türkiye'ye sıçradı, aman dikkat!... İşte Whatsapp'tan gelen o tehlike...

Enfeksiyon gerçekleştiğinde zararlı yazılım, beraberindeki listede yer alan internet adreslerinden birini seçerek komuta merkeziyle iletişime geçiyor.

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