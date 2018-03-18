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'da radikal değişiklik

Twitter, kullanıcı etkileşimini ve reklam gelirlerini arttırmak amacıyla video ve fotoğraf sisteminde radikal değişiklikler yapma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 18.03.2018 21:46 Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 21:52
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'da radikal değişiklik
Twitter'da radikal değişiklik
, kullanıcı etkileşimini ve reklam gelirlerini arttırmak amacıyla video ve fotoğraf sisteminde radikal değişiklikler yapma kararı aldı.
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'da radikal değişiklik
Twitter'da radikal değişiklik
Sosyal medya devi , fotoğraf ve videolarda Snapchat'i örnek alacak.
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'da radikal değişiklik
Twitter'da radikal değişiklik
'ın mevcut video ve fotoğraf paylaşım sisteminden çok memnun olmadığı ve bu özellikleri geliştirmek istediği uzun zamandır biliniyordu.
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'da radikal değişiklik
Twitter'da radikal değişiklik
Sosyal medya devi bu iki konuda Snapchat'i örnek alacak bir dizi yenilik peşinde.
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'da radikal değişiklik
Twitter'da radikal değişiklik
Snapchat'te var olan "Keşfet" kategorisi gibi bir özellik üzerine yoğunlaşan , bu sayede hem kullanıcıların daha fazla etkileşime girmelerini hem de video ve fotoğraflar arasına serpiştireceği reklamlarla daha fazla gelir elde etmeyi hedefliyor.
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'da radikal değişiklik
Twitter'da radikal değişiklik
Bu yeni özelliğin Snapchat'te kullanılan Keşfet özelliğinde olduğu gibi hikayelerin sonunda mı görüneceği yoksa 'ın bu alan için farklı bir fikrinin mi olduğu henüz bilinmiyor.
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'da radikal değişiklik
Twitter'da radikal değişiklik
Bununla birlikte her durumda kullanıcıların bundan sonra daha fazla video ve fotoğraf görebileceği, bu içeriklere daha kolay ulaşabileceği ve tabii ki bunu yaparken de biraz daha fazla reklamla karşılaşacağı bir gerçek.
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