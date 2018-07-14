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ların indiği yerler sizi şok edecek (En tehlikeli havalimanları)

hava taşımacılığı günümüzde gerçekten çok büyüdü. Her gün milyonlarca kişi uçaklarla başka ülkelere seyahat ediyorlar. Dünya üzerinde de yüzlerce bulunuyor. İşte dünyanın en tehlikeli 10 havalimanı;

Giriş Tarihi: 14.07.2018 23:04 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 23:10
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ların indiği yerler sizi şok edecek (En tehlikeli havalimanları)
Uçakların indiği yerler sizi şok edecek (En tehlikeli havalimanları)

10. Qamdo Bamda

Çin/Tibet'de yer alan bu havalimanı 4334 yüksekliği ile dünyanın en yüksek havalimanlarından birisi. Ayrıca bu havalimanının 5.5 km asfalt pisti bulunuyor.

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ların indiği yerler sizi şok edecek (En tehlikeli havalimanları)
Uçakların indiği yerler sizi şok edecek (En tehlikeli havalimanları)
9. Juancho E. Yrausquin

Puerto Riko'nun doğusunda, Hollanda'ya bağlı küçük bir ada olan Saba Adası'nda bulunan bu havalimanı sadece 400 metre uzunluğunda bir piste sahip.
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ların indiği yerler sizi şok edecek (En tehlikeli havalimanları)
Uçakların indiği yerler sizi şok edecek (En tehlikeli havalimanları)
8. Gustaf III

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Saint Barthélemy'de bulunan bu havalimanı, iniş yapan ların hızını düşürmek için ciddi bir yokuşa sahip.
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ların indiği yerler sizi şok edecek (En tehlikeli havalimanları)
Uçakların indiği yerler sizi şok edecek (En tehlikeli havalimanları)
7. Ice Runway

Antarktika'da bulunan bu tahmin edebileceğiniz üzere "donma" gibi "ufak" bir soruna sahip. Bu piste genelde Boeing 757 gibi büyük lar iniyor. Çünkü bu uçaklar ağırlıkları sayesinde buzu parçalayabiliyor.
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ların indiği yerler sizi şok edecek (En tehlikeli havalimanları)
Uçakların indiği yerler sizi şok edecek (En tehlikeli havalimanları)
6. Courchevel

Fransa'daki Fransa Alpleri'nde yer alan havalimanı pistinin uzunluğu sadece 525 metre. 2008 metre yükseklikteki pistin bulunduğu bölgede kayak pistleri de var. Ancak piste sadece helikopterler ve küçük lar iniş yapabiliyor.
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ların indiği yerler sizi şok edecek (En tehlikeli havalimanları)
Uçakların indiği yerler sizi şok edecek (En tehlikeli havalimanları)
5. Barra Uluslararası

İskoçya'daki bir plaja konumlandırılmış olan bu havalimanı yine dünyanın en tehlikeli havalımanları arasında yer alıyor.
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ların indiği yerler sizi şok edecek (En tehlikeli havalimanları)
Uçakların indiği yerler sizi şok edecek (En tehlikeli havalimanları)

4. Toncontin Uluslararası

Honduras'ta bulunan bu havalimanının 1005 metre rakımı ve sadece 2163 metre uzunluğunda tek pisti bulunuyor.

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