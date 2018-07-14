Uçakların indiği yerler sizi şok edecek (En tehlikeli havalimanları)
Uçak hava taşımacılığı günümüzde gerçekten çok büyüdü. Her gün milyonlarca kişi uçaklarla başka ülkelere seyahat ediyorlar. Dünya üzerinde de yüzlerce havalimanı bulunuyor. İşte dünyanın en tehlikeli 10 havalimanı;
Giriş Tarihi: 14.07.2018 23:04 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 23:10
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Uçakların indiği yerler sizi şok edecek (En tehlikeli havalimanları)
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Uçakların indiği yerler sizi şok edecek (En tehlikeli havalimanları)