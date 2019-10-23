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" taksi saatte 100 km hızı aştı"

Münih merkezli taksi girişimi Lilium, geliştirdiği dikey iniş ve kalkış yapabilen elektrikli uçan taksinin saatte 100 km hızı geçerek test uçuşunun ilk aşamasını tamamladığını duyurdu.

AA Teknoloji galerileri
Giriş Tarihi: 23.10.2019 07:43 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 07:44
Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı

Şirketten yapılan açıklamada, beş kişi kapasiteli taksinin test uçuşun ilk aşamasını saatte 100 km'den fazla hıza ulaşarak tamamladığı belirtildi.

Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı

Açıklamada, Alman şirketin geliştirmekte olduğu taksiyi 2025'te büyük şehirlerde hizmete almayı planladığı belirtildi ve uçuşların başarıyla gerçekleştirilmesinin üretim kapasitesinin artırılmasını teşvik ettiği ifade edildi.

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Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı

Açıklamada, 350 çalışanı olan Lilium'un, Münih yakınlarında ikinci fabrikasını kurarak 2025'e kadar 500 yeni istihdam oluşturacağı da kaydedildi.

Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı

Söz konusu taksinin kanatlarında 36 adet elektrikli motor bulunuyor.

Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı

taksi, tam uçuşa hazır olduğunda 300 km menzile sahip olacak ve saatte 300 km hıza ulaşabilecek.

Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı
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Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı
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