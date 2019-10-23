Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı

Açıklamada, Alman şirketin geliştirmekte olduğu uçan taksiyi 2025'te büyük şehirlerde hizmete almayı planladığı belirtildi ve uçuşların başarıyla gerçekleştirilmesinin üretim kapasitesinin artırılmasını teşvik ettiği ifade edildi.