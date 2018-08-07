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böceğinin kanatlarındaki sır!

Hemen her gün etrafımızda görebildiğimiz böcekleri öyle bir mucizeyi üzerlerinde taşıyormuş ki...

Giriş Tarihi: 07.08.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 07.08.2018 15:14
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böceğinin kanatlarındaki sır!
Uğur böceğinin kanatlarındaki sır!

Bilim insanları, böceğin kanat yapısının lar, antenleri, mikroskobik tıbbi cihazlar hatta nin kapanma mekanizmasının geliştirilmesine ilham olabileceğin sonucuna vardı.

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böceğinin kanatlarındaki sır!
Uğur böceğinin kanatlarındaki sır!

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) akademik dergisinde yayınlanan makalede, vücudundan çok daha geniş olmasına rağmen, böceğinin kanatlarının açılıp kapandığında 'mükemmel bir uyum' içinde canlının vücudunu sardığına dikkat çekildi.

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böceğinin kanatlarındaki sır!
Uğur böceğinin kanatlarındaki sır!

Kın kanatlı familyasından böceklerin çabucak kanatlarını açıp uçmaya başladığını ve 'kusursuz bir kanat sistemleri' olduğunu belirten Saito, " böceğinin kanat sitemi 1000 yıldır aynı kalan leri de değiştirebilir" öngörüsünde bulundu.

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böceğinin kanatlarındaki sır!
Uğur böceğinin kanatlarındaki sır!

Saito ve ekibi, böceğinin kanat yapısıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için böceğin benekli kabuğunın altında yer alan 'elytra' adlı alt kanatları yakından incelemeyi planlıyor.

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böceğinin kanatlarındaki sır!
Uğur böceğinin kanatlarındaki sır!

Bunun için de böceğinin kanatlarını açışını gösteren videolar 0.1 saniyede oynatılarak izleniyor. Japon bilim insanı çalışmalar hakkında, "İlk başa 3D yazıcılarla yapay kanat ürettim. Ancak yeterince şeffaf ve ince bir alt kanat yapmak çok zordu" bilgisini verdi.

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böceğinin kanatlarındaki sır!
Uğur böceğinin kanatlarındaki sır!

Ardından ekibin sekreterinden tırnaklara sürülen fotopolimer kullanılması tavsiyesi geldi. Bu tavsiye üzerine üretilen alt kanat, araştırmacılara böceğinin kanat yapısını incelemeleri için yeni bir kapı araladı.

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böceğinin kanatlarındaki sır!
Uğur böceğinin kanatlarındaki sır!

Tomogorafi sayesinde böceğin kanatlarını tıpkı bir mezura mekanizması gibi açıp kapattığını keşfettiler. Böcek damarlarda biriktirdiği enerjiyi kullanarak uçuşa geçmeden önce kanatlarını hemen açıyor, bir noktaya konduğunda da kapatıyor.

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