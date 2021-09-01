Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kırmızı alarm! Yetkililer yayılacağını açıkladı

ISS veya bildiğimiz adıyla Uluslararası Uzay İstasyonu, alçak dünya yörüngesinde bulunan modüler bir istasyon. Yaşanabilir bir uydu olarak da tanımlanıyor. NASA, Roscosmos, JAXA, ESA ve CSA'nın ortak projesi. ISS, astrobiyoloji, astronomi, meteoroloji, fizik ve diğer alanlarda bilimsel araştırmaların yürütüldüğü uzay ortamı araştırma laboratuvarı olarak hizmet veriyor. Gelecekteki uzun süreli Ay ve Mars görevleri için gerekli uzay araç sistemlerinin ve ekipmanlarının test edilmesi için de en uygun yerlerden biri. Yeni gelişmelere göre ISS için işler pek iyi değil.