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Haberler Galeri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kırmızı alarm! Yetkililer yayılacağını açıkladı
Giriş Tarihi: 01.09.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 09:29

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kırmızı alarm! Yetkililer yayılacağını açıkladı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (International Space Station/ISS) daha önce bazı sorunlar yaşanmış, ancak kısa sürede çözülmüştü. Fakat bu sefer durum daha tehlikeli olabilir. Son gelişmelere göre istasyonun ilk bileşeni olan Zarya modülünde yeni çatlaklar bulundu. Bu çatlakların yayılacağı belirtildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kırmızı alarm! Yetkililer yayılacağını açıkladı

ISS veya bildiğimiz adıyla Uluslararası Uzay İstasyonu, alçak dünya yörüngesinde bulunan modüler bir istasyon. Yaşanabilir bir uydu olarak da tanımlanıyor. NASA, Roscosmos, JAXA, ESA ve CSA'nın ortak projesi. ISS, astrobiyoloji, astronomi, meteoroloji, fizik ve diğer alanlarda bilimsel araştırmaların yürütüldüğü uzay ortamı araştırma laboratuvarı olarak hizmet veriyor. Gelecekteki uzun süreli Ay ve Mars görevleri için gerekli uzay araç sistemlerinin ve ekipmanlarının test edilmesi için de en uygun yerlerden biri. Yeni gelişmelere göre ISS için işler pek iyi değil.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kırmızı alarm! Yetkililer yayılacağını açıkladı

Rus kozmonotlar, ISS'in ilk bileşeni olan Zarya modülünde yeni çatlaklar tespit etti. Yetkili isimler çatlakların zamanla daha da büyüyeceğini söylüyor.

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Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kırmızı alarm! Yetkililer yayılacağını açıkladı

Rusya merkezli Energia'da baş mühendis olan Vladimir Solovyov, durumun kötü olduğunu ve zamanla bu yeni çatlakların yayılacağını söyledi. Buna ek olarak Solovyov, ISS'in artık yaşlandığını gösterdiğini ve 2025 yılı itibariyle daha çok parçanın bu gibi sorunlarla karşımıza çıkacağını söyledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kırmızı alarm! Yetkililer yayılacağını açıkladı

Bunun yanında Zarya modülünün fırlatılan ilk bileşen olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda söz konusu çatlakların pek de şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Zira 1998 yılında fırlatılan bu modül, o zamandan bu zamana yörüngede dolaşmakta.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kırmızı alarm! Yetkililer yayılacağını açıkladı

Daha da endişe verici olanı, Rus kozmonotlar yaşadıkları yeri ve yaşam destek sistemlerini içinde bulunduran Zvezda modülünde de daha önce 2 küçük çatlak keşfetmişti. Bu bağlamda Solovyoy'un da dediği gibi ISS'in yaşını göstermeye başladığını söyleyebiliriz.

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