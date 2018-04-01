Uzay istasyonu Dünya'ya çok yaklaştı (Türkiye de tehdit altında)

Çin'in uzay istasyonu Tiangong-1 Dünya atmosferine çok yaklaşmış durumda. Riskli bölgeler arasında İstanbul da yer alıyor. Çinli yetkililer, kontrolden çıkan uzay istasyonu Tiangong-1'in (Gök Sarayı) parçalarının bu Pazartesi günü Dünya'ya düşmesini beklediklerini açıkladı. Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Bürosu'ndan (CMSEO) yapılan açıklamada, önümüzdeki 24 saatte Tiangong-1'in atmosfere yeniden giriş yapacağı belirtildi ancak saatle ilgili detay verilmedi. İSTANBUL DA RİSKLİ BÖLGELER ARASINDA Uzay aracının düşebileceği yerler arasında Türkiye de var. İtalya, İspanya, Japonya, Kore de, bu geri dönüşü biraz merak, biraz da endişeyle bekleyenler arasında. SAAT KAÇTA DÜŞECEK? Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da, Pazar günü Dünya'ya düşmesi beklenen aracın 2 Nisan Pazartesi günü Pekin saatiyle 07.25'te beklendiğini duyurmuştu. FİLMLERDEKİ GİBİ OLMAYACAK Çin'in 2011'de fırlattığı 8,5 ton ağırlığındaki Tiangong-1 (Gök Sarayı) isimli uzay istasyonu 2013'te görev süresini tamamlamıştı. 2016'da Çin yönetimi, uzay istasyonunun kontrolden çıktığını Birleşmiş Milletler'e bildirmişti. 10 metrelik uzunluğu ve 8 ton ağırlığı ile Tiangong-1, Dünya'nın atmosferine yeniden giren insan yapımı diğer araçlardan biraz daha büyük. Ancak uzmanlar, Tiangong'un nüfus yoğun bir yere düşme ihtimalinin düşük olduğu görüşünde.