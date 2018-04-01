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istasyonu Dünya'ya çok yaklaştı (Türkiye de tehdit altında)

'in istasyonu Tiangong-1 Dünya atmosferine çok yaklaşmış durumda. Riskli bölgeler arasında İstanbul da yer alıyor.

Giriş Tarihi: 01.04.2018 15:32 Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 15:35
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istasyonu Dünya'ya çok yaklaştı (Türkiye de tehdit altında)
Uzay istasyonu Dünya'ya çok yaklaştı (Türkiye de tehdit altında)

li yetkililer, kontrolden çıkan istasyonu Tiangong-1'in (Gök Sarayı) parçalarının bu Pazartesi günü Dünya'ya düşmesini beklediklerini açıkladı.

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istasyonu Dünya'ya çok yaklaştı (Türkiye de tehdit altında)
Uzay istasyonu Dünya'ya çok yaklaştı (Türkiye de tehdit altında)
İnsanlı Mühendisliği Bürosu'ndan (CMSEO) yapılan açıklamada, önümüzdeki 24 saatte Tiangong-1'in atmosfere yeniden giriş yapacağı belirtildi ancak saatle ilgili detay verilmedi.
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istasyonu Dünya'ya çok yaklaştı (Türkiye de tehdit altında)
Uzay istasyonu Dünya'ya çok yaklaştı (Türkiye de tehdit altında)

İSTANBUL DA RİSKLİ BÖLGELER ARASINDA

aracının düşebileceği yerler arasında Türkiye de var. İtalya, İspanya, Japonya, Kore de, bu "geri dönüşü" biraz merak, biraz da endişeyle bekleyenler arasında.

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istasyonu Dünya'ya çok yaklaştı (Türkiye de tehdit altında)
Uzay istasyonu Dünya'ya çok yaklaştı (Türkiye de tehdit altında)

SAAT KAÇTA DÜŞECEK?

Avrupa Ajansı (ESA) da, Pazar günü Dünya'ya düşmesi beklenen aracın 2 Nisan Pazartesi günü Pekin saatiyle 07.25'te beklendiğini duyurmuştu.

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istasyonu Dünya'ya çok yaklaştı (Türkiye de tehdit altında)
Uzay istasyonu Dünya'ya çok yaklaştı (Türkiye de tehdit altında)

FİLMLERDEKİ GİBİ OLMAYACAK

'in 2011'de fırlattığı 8,5 ton ağırlığındaki Tiangong-1 (Gök Sarayı) isimli istasyonu 2013'te görev süresini tamamlamıştı.

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istasyonu Dünya'ya çok yaklaştı (Türkiye de tehdit altında)
Uzay istasyonu Dünya'ya çok yaklaştı (Türkiye de tehdit altında)

2016'da yönetimi, istasyonunun kontrolden çıktığını Birleşmiş Milletler'e bildirmişti. 10 metrelik uzunluğu ve 8 ton ağırlığı ile Tiangong-1, Dünya'nın atmosferine yeniden giren insan yapımı diğer araçlardan biraz daha büyük.

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istasyonu Dünya'ya çok yaklaştı (Türkiye de tehdit altında)
Uzay istasyonu Dünya'ya çok yaklaştı (Türkiye de tehdit altında)
Ancak uzmanlar, Tiangong'un nüfus yoğun bir yere düşme ihtimalinin düşük olduğu görüşünde.
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