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ülkesi Asgardia için İstanbul'da önemli buluşma!

da kurulması planlanan Asgardia için çalışmalar sürerken, projenin yetkili isimleri İstanbul'da toplantıya geliyor.

Giriş Tarihi: 02.10.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 14:37
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ülkesi Asgardia için İstanbul'da önemli buluşma!
Uzay ülkesi Asgardia için İstanbul'da önemli buluşma!
Azerbaycan asıllı Rus bilim insanı Igor Ashurbeyli tarafından hayata geçirilen, tarihin ilk ülkesi olmayı amaçlayan Asgardia 7 Ekim'de İstanbul'da bir toplantı düzenleyecek.
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ülkesi Asgardia için İstanbul'da önemli buluşma!
Uzay ülkesi Asgardia için İstanbul'da önemli buluşma!
Saat 14.00'da start alacak etkinliğe, yapılanmanın İdari Başkan Yardımcısı Olan Lena De Winne katılacak.
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ülkesi Asgardia için İstanbul'da önemli buluşma!
Uzay ülkesi Asgardia için İstanbul'da önemli buluşma!

UZAY ÜLKESİ ASGARDİA VATANDAŞLIK İÇİN IQ TESTİ YAPACAK

Zira projenin mimarları 'insanlığın en büyük adımı' olarak tarif ettikleri Asgardia için gezegenimizin en yetenekli, yaratıcı ve bilgili bireylerinin bulunması gerektiğinin altını çiziyor.

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ülkesi Asgardia için İstanbul'da önemli buluşma!
Uzay ülkesi Asgardia için İstanbul'da önemli buluşma!

ASGARDİA'YA EN ÇOK BAŞVURAN ÜLKELER

2016'da kurulan Asgardia, kısa sürede binlerce kişinin dikkatini çekti. ' ülkesine' vatandaşlık başvurusu yapanlar arasında ilk sıralarda yer alan ülkelerden biri ise Türkiye.

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ülkesi Asgardia için İstanbul'da önemli buluşma!
Uzay ülkesi Asgardia için İstanbul'da önemli buluşma!
Asgardia'nın resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, en çok başvuru 31 bin 853 ile Çin'den yapıldı.
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ülkesi Asgardia için İstanbul'da önemli buluşma!
Uzay ülkesi Asgardia için İstanbul'da önemli buluşma!
Çin'i 29 bin 82 başvuru ile Türkiye takip etti.
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��lkesi Asgardia için İstanbul'da önemli buluşma!
Uzay ülkesi Asgardia için İstanbul'da önemli buluşma!
Başka bir deyişle vatandaşı olmak için başvuru yapan ülkeler arasında Türkiye ikinci sırada yer oldu. İstanbul ise 10 binden fazla başvuruyla en çok başvuru yapılan kent oldu.
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