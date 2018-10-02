Uzay ülkesi Asgardia için İstanbul'da önemli buluşma!

Uzayda kurulması planlanan Asgardia için çalışmalar sürerken, projenin yetkili isimleri İstanbul'da toplantıya geliyor. Azerbaycan asıllı Rus bilim insanı Igor Ashurbeyli tarafından hayata geçirilen, tarihin ilk uzay ülkesi olmayı amaçlayan Asgardia 7 Ekim'de İstanbul'da bir toplantı düzenleyecek. Saat 14.00'da start alacak etkinliğe, yapılanmanın İdari Başkan Yardımcısı Olan Lena De Winne katılacak. UZAY ÜLKESİ ASGARDİA VATANDAŞLIK İÇİN IQ TESTİ YAPACAK Zira projenin mimarları 'insanlığın en büyük adımı' olarak tarif ettikleri Asgardia için gezegenimizin en yetenekli, yaratıcı ve bilgili bireylerinin bulunması gerektiğinin altını çiziyor. ASGARDİA'YA EN ÇOK BAŞVURAN ÜLKELER 2016'da kurulan Asgardia, kısa sürede binlerce kişinin dikkatini çekti. 'Uzay ülkesine' vatandaşlık başvurusu yapanlar arasında ilk sıralarda yer alan ülkelerden biri ise Türkiye. Asgardia'nın resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, en çok başvuru 31 bin 853 ile Çin'den yapıldı. Çin'i 29 bin 82 başvuru ile Türkiye takip etti. Başka bir deyişle uzay vatandaşı olmak için başvuru yapan ülkeler arasında Türkiye ikinci sırada yer oldu. İstanbul ise 10 binden fazla başvuruyla en çok başvuru yapılan kent oldu.