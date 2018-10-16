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ın derinliklerinden gizemli i tespit edildi!

Gök bilimciler son bir yılda ın derinliklerinden gelen 20 kadar yeni i tespit ettiklerini açıkladılar.

AA Teknoloji galerileri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 21:19 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 21:20
Uzayın derinliklerinden gizemli radyo sinyali tespit edildi!
Avustralya'daki Swinburne Teknoloji Üniversitesinden Ryan Shannon, yeni teknoloji radyo teleskoplarıkullanarak yaptıkları çalışmada bir yılda 20 kadar hızlı radyo patlaması keşfettiklerini belirtti. Shannon, 20 inin en yakınının 425 milyon ışık yılı uzaktan geldiğinin tahmin edildiğini söyledi.
Uzayın derinliklerinden gizemli radyo sinyali tespit edildi!
Bazı uzmanlar bu sinyallerin lı bir yaşam formu tarafından yayıldığını savunuyor. Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı. Güçlü radyo dalgaları ilk kez 2007'de Avustralya'daki Parkes radyo teleskobu tarafından tespit edilmişti.
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Uzayın derinliklerinden gizemli radyo sinyali tespit edildi!

UZAYLILAR BİZİMLE NEDEN BAĞLANTI KURMUYOR?

Gezegen bilimci ve NASA'nın 'New Horizons' misyonunda görev alan Alan Stern dünyadışı bir medeniyetle neden hala iletişim kuramadığımıza dair yeni bir teori ortaya atmıştı.

Uzayın derinliklerinden gizemli radyo sinyali tespit edildi!
American Astronomical Society’nin düzenlediği konferasta bir açıklama yapan Stern, bunun nedeni olarak lıların tahmin ettiğimizin aksine sualtı bir medeniyet geliştirmiş olabileceği ihtimalinin altını çizdi.
Uzayın derinliklerinden gizemli radyo sinyali tespit edildi!
Stern, dünyadışı canlıların galaksinin başka bölümlerinde, yaşadıkları gezegende bulunan okyanusların derinliklerinde bulunuyor olabilecekleri iddiasını ortaya attı.
Uzayın derinliklerinden gizemli radyo sinyali tespit edildi!
Pek çok filme konu olan bu olayın neden henüz gerçekleşmediğini araştıran bilim insanları olası diğer senaryoları belirlemişti.
Uzayın derinliklerinden gizemli radyo sinyali tespit edildi!
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