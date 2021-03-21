Uzmanlar uyardı! Siber saldırganlara karşı hızlı olmak gerekiyor!

Yüksel, Tüketici Koruma Haftası kapsamında AA muhabirinin teknolojik araçlarla yapılan dolandırıcılığa ilişkin sorularını yanıtladı.

Suçluların sürekli yeni tuzaklarla aktif olduklarını belirten Yüksel, "Karşımızdaki risk her geçen gün güncelleniyor ve yenileniyor. Kapımızı kilitli tutmamız hırsız için bir engelken siber suçlarda sadece bir önlem alıyor olmak, statik olarak kalıp uzun süreler korunma sağlamak pek mümkün değil. Konjonktüre bakıyor suçlular. Mesela aşı geliyor, aşı ile ilgili bir saldırı türü geliştiriyorlar ve tüketiciler daha güncel bilgilerle korunmaya çalışıyor. Suçlular proaktif hareket ediyor, bu yüzden suçu engellemeye çalışanlar daha yaratıcı yöntemler kullanmalı ve geliştirmeli. Hızlı aksiyon olabilmek çok önemli." dedi.