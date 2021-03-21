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Uzmanlar uyardı! Siber saldırganlara karşı hızlı olmak gerekiyor!

Siber suçlular son dönemlerde sıklıkla gündeme gelmeye başladı. Saldırıların sayısında artış yaşandı. Geçmiş dönemde de siber saldırılar oluyordu, fakat pandemiyle birlikte bu saldırılar daha da arttı. ve hacker grupları yeni yöntemler deniyorlar. Uzmanlar önemli bir uyarı da bulundu ve siber saldırganlara karşı sürekli güncel yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 21.03.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 09:47
Uzmanlar uyardı! Siber saldırganlara karşı hızlı olmak gerekiyor!

Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, siber saldırganlara karşı sürekli güncel yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Suçlular proaktif hareket ediyor, bu yüzden suçu engellemeye çalışanlar daha yaratıcı yöntemler kullanmalı ve geliştirmeli. Hızlı aksiyon olabilmek çok önemli." diye konuştu.

Uzmanlar uyardı! Siber saldırganlara karşı hızlı olmak gerekiyor!

Yüksel, Tüketici Koruma Haftası kapsamında AA muhabirinin teknolojik araçlarla yapılan dolandırıcılığa ilişkin sorularını yanıtladı.

Suçluların sürekli yeni tuzaklarla aktif olduklarını belirten Yüksel, "Karşımızdaki risk her geçen gün güncelleniyor ve yenileniyor. Kapımızı kilitli tutmamız hırsız için bir engelken siber suçlarda sadece bir önlem alıyor olmak, statik olarak kalıp uzun süreler korunma sağlamak pek mümkün değil. Konjonktüre bakıyor suçlular. Mesela aşı geliyor, aşı ile ilgili bir saldırı türü geliştiriyorlar ve tüketiciler daha güncel bilgilerle korunmaya çalışıyor. Suçlular proaktif hareket ediyor, bu yüzden suçu engellemeye çalışanlar daha yaratıcı yöntemler kullanmalı ve geliştirmeli. Hızlı aksiyon olabilmek çok önemli." dedi.

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Uzmanlar uyardı! Siber saldırganlara karşı hızlı olmak gerekiyor!

Saldırganların her önlemi kopya edebileceğine değinen Yüksel, şunları kaydetti:

"Örneğin uzmanlar SSL sertifikası olan alışveriş sitelerinin kullanılmasını tavsiye ediyorlar. Şu anda suçlular çalıntı kredi kartlarıyla farklı web sitelerine bu sertifikadan satın alıyorlar. Bu sertifika o zaman sizi korumuyor. Suçlu bu tarafta bir mekanizma oluşturduğunda sizi daha rahat hissedeceğiniz ve profesyonel görünen bir tuzağın içine çekiyor. O yüzden kolluk kuvvetleri ve kanun yapıcılar buna göre yöntemler geliştirmelidir. Burada da başarılı olunması yüzde 100 mümkün değil, bu yüzden üniversite, STK'lar ve özel sektörün iş birliği yapması gerekli."

Uzmanlar uyardı! Siber saldırganlara karşı hızlı olmak gerekiyor!

"FARKINDA OLMAYAN BİREY HER TÜRLÜ TUZAĞA DÜŞER"

Yüksel, medya okur yazarlığının öneminin son yıllarda giderek arttığına vurgu yaparak, "Hayatımızın büyük kısmını geçirdiğimiz teknoloji platformundaki süreçleri doğru anlayabilmek idrak edebilmek gerekiyor. En gencinden en yaşlısına herkes sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Televizyon programlarında sosyal medya ana konu. Dijital platformlarda yaşıyorsak doğru bir kullanım ve okur-yazarlık yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Uzmanlar uyardı! Siber saldırganlara karşı hızlı olmak gerekiyor!

Ne kadar önlem alınsa da farkındalığın bireyde başlayacağına dikkati çeken Yüksel, "Farkında olmayan birey her türlü tuzağa düşer. UNICEF, teknolojiyi daha az kullanan bölgelerdeki deney gruplarıyla, teknolojiyi daha yoğun kullanan bölgelerdeki deney gruplarını karşılaştıran bir çalışma yaptı. Teknolojiyi daha az kullananların bu tarz tuzaklara daha fazla düştüğünü fark ettiler. Riskli durumlara karşı okur-yazar olunması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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