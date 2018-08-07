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kullananlar dikkat! Bu tarihten sonra bakın ne olacak...

Popüler mesajlaşma uygulaması yeteneklerini her geçen gün biraz daha genişletiyor. Facebook bünyesinde yer alan 'a gelen her güncellemeyle birlikte bulunan hatalar düzeltilirken, yeni özellikler ekleniyor. Kullanım deneyimini en iyi hale getirmek isteyen WhatsApp ekibinden, üzücü bir haber de geldi.

Giriş Tarihi: 07.08.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 07.08.2018 12:49
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kullananlar dikkat! Bu tarihten sonra bakın ne olacak...
WhatsApp kullananlar dikkat! Bu tarihten sonra bakın ne olacak...

bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil, fişini çekmeye hazırlandığı akıllı cihazlar ile gündemde.

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kullananlar dikkat! Bu tarihten sonra bakın ne olacak...
WhatsApp kullananlar dikkat! Bu tarihten sonra bakın ne olacak...

1.5 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan popüler mesajlaşma uygulaması , önümüzdeki günlerde bazı akıllı cihazlara sunduğu desteğini çekmeye hazırlanıyor.

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kullananlar dikkat! Bu tarihten sonra bakın ne olacak...
WhatsApp kullananlar dikkat! Bu tarihten sonra bakın ne olacak...

Şirket yayınladığı duyuru ile 'ı sorunsuz bir şekilde kullanmak için cihazların hangi işletim sistemi sürümleri ile çalışması gerektiğini açıkladı.

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kullananlar dikkat! Bu tarihten sonra bakın ne olacak...
WhatsApp kullananlar dikkat! Bu tarihten sonra bakın ne olacak...

Buna göre kullanıcıların yeni yılda da kullanmaya devam edebilmeleri için bu sürümler veya daha yüksek işletim sistemlerine sahip olmaları gerekecek...

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kullananlar dikkat! Bu tarihten sonra bakın ne olacak...
WhatsApp kullananlar dikkat! Bu tarihten sonra bakın ne olacak...

4.0 ve üzeri

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kullananlar dikkat! Bu tarihten sonra bakın ne olacak...
WhatsApp kullananlar dikkat! Bu tarihten sonra bakın ne olacak...

7 ve üzeri

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kullananlar dikkat! Bu tarihten sonra bakın ne olacak...
WhatsApp kullananlar dikkat! Bu tarihten sonra bakın ne olacak...

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