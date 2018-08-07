WhatsApp kullananlar dikkat! Bu tarihten sonra bakın ne olacak...
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeteneklerini her geçen gün biraz daha genişletiyor. Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp'a gelen her güncellemeyle birlikte bulunan hatalar düzeltilirken, yeni özellikler ekleniyor. Kullanım deneyimini en iyi hale getirmek isteyen WhatsApp ekibinden, üzücü bir haber de geldi.
Giriş Tarihi: 07.08.2018
12:42
Güncelleme Tarihi: 07.08.2018
12:49
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WhatsApp kullananlar dikkat! Bu tarihten sonra bakın ne olacak...
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WhatsApp kullananlar dikkat! Bu tarihten sonra bakın ne olacak...