Whatsapp kullananlar dikkat! Sakın bunu yapmayın!

Dünyada yüz milyonlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma programı Whatsapp hakkında şoke eden bir haber geldi! Facebook, Twitter, Instagram gibi popüler uygulamalarla birlikte dünyanın en yaygın mesaj uygulaması olan Whatsapp siber saldırganların da hedefinde. Programı kullanan sayısı arttıkça risklerin de arttığı gözleniyor. Siber güvenlik uzmanları WhatsApp kullanıcılarını hedef alan yeni bir saldırı trendi için uyarıda bulunuyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil 'yeni yıl virüsü' ile gündemde. Peki bu yeni tehlike ne? İşte can sıkıcı haberin detayları!