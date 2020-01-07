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kullananlar dikkat! Sakın bunu yapmayın!

Dünyada yüz milyonlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma programı hakkında şoke eden bir haber geldi! Facebook, Twitter, gibi popüler uygulamalarla birlikte dünyanın en yaygın mesaj uygulaması olan Whatsapp siber saldırganların da hedefinde. Programı kullanan sayısı arttıkça risklerin de arttığı gözleniyor. Siber güvenlik uzmanları WhatsApp kullanıcılarını hedef alan yeni bir saldırı trendi için uyarıda bulunuyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil 'yeni yıl virüsü' ile gündemde. Peki bu yeni tehlike ne? İşte can sıkıcı haberin detayları!

Giriş Tarihi: 07.01.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 12:53
Whatsapp kullananlar dikkat! Sakın bunu yapmayın!

kullanıcıları bu uyarıyı dikkate alın! Milyonların cebine giren Whatsapp, bu kez tat kaçıran bir haberle gündeme geldi. Eğer bu doğruysa kullanıcıları kötü bir sürpriz bekliyor.

Whatsapp kullananlar dikkat! Sakın bunu yapmayın!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil 'yeni yıl virüsü' ile gündemde.

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Whatsapp kullananlar dikkat! Sakın bunu yapmayın!

Sputnik'in Gizchina haber portalına dayandırdığı habere göre, yeni yıl kutlama mesajı şeklinde gelen virüs, bilmeden tıklayan kişiyi zararlı bir siteye götürüyor.

Whatsapp kullananlar dikkat! Sakın bunu yapmayın!

Söz konusu siteye giriş yapıldıktan sonra ise siber saldırganlar, kullanıcının akıllı telefon veya bilgisayarındaki kişisel bilgisine ulaşabiliyor.

Whatsapp kullananlar dikkat! Sakın bunu yapmayın!

'Yeni Yıl Virüsü' zararlı dosyalar içeren internet sayfalarına yönlendiren mesajlarıyla yayılıyor.

Whatsapp kullananlar dikkat! Sakın bunu yapmayın!

Ancak uzmanlar aynı yöntemin pek çok özel günde de karşımıza çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

Whatsapp kullananlar dikkat! Sakın bunu yapmayın!

BU YIL WHATSAPP'A HANGİ YENİ ÖZELLİKLER GELECEK?

Yeni yıl ile birlikte 'a bir dizi yeni özellik geliyor. İşte 1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan platforma 2020 yılında entegre olacak özellikler...

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