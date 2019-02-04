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  • WhatsApp'a güvenlik güncellemesi geldi! Whatsapp'ın iOS sürümünde artık Face ID veya Touch ID'yi...

'a güvenlik güncellemesi geldi! Whatsapp'ın sürümünde artık Face ID veya 'yi...

'la birlikte çaıtısı altında hayatına devam eden 'ta yine bir takım değişiklikler gerçekleşti. Geliştirici ekip anlık mesajlaşma uygulaması için yeni güncellemeler yayınlayıp, yeni özellikleri entegre etmeye tam gaz devam ediyor. ve diğer cihazlar için yeni bir güvenlik önlemi WhatsApp'a eklendi. Bundan sonra yabancı birinin WhatsApp uygulamasına girmesi ve mesajlarınızı okuması zor olacak. Harika bir güvenlik önlemi diyebiliriz. İşte WhatsApp'ın yeni güvenlik özelliği hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 04.02.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 12:02
WhatsApp'a güvenlik güncellemesi geldi! Whatsapp'ın iOS sürümünde artık Face ID veya Touch ID'yi...

Messenger'ın sürümü yeni bir aldı.

WhatsApp'a güvenlik güncellemesi geldi! Whatsapp'ın iOS sürümünde artık Face ID veya Touch ID'yi...

2.19.20 sürümündeki bu güncellemeyle birlikte artık kilidini açmak için Face ID veya kullanılabilir hale geldi.

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WhatsApp'a güvenlik güncellemesi geldi! Whatsapp'ın iOS sürümünde artık Face ID veya Touch ID'yi...

kilidini aktif etmesi ise oldukça basit. İlk olarak sağ alt köşede yer alan Ayarlar simgesine dokunun (Çark şeklinde bir simge). Daha sonra Hesap kısmına tıklayın.

WhatsApp'a güvenlik güncellemesi geldi! Whatsapp'ın iOS sürümünde artık Face ID veya Touch ID'yi...

Hesap içinde Gizlilik kısmına dokunan.

WhatsApp'a güvenlik güncellemesi geldi! Whatsapp'ın iOS sürümünde artık Face ID veya Touch ID'yi...

Gizlilik'te en altta Ekran Kilidi yer alıyor. Buraya girin.

WhatsApp'a güvenlik güncellemesi geldi! Whatsapp'ın iOS sürümünde artık Face ID veya Touch ID'yi...

Eğer X veya üzeri bir model kullanıyorsanız Face ID'yi, eğer alt bir model kullanıyorsanız 'yi seçenekten aktif edebilirsiniz. Ayrıca ekran kilidinin isterseniz anında veya daha sonra aktif olmasını da alt taraftaki seçeneklerden seçebilirsiniz. Sonuç olarak ekran kilidini aktif ettikten sonra WhatsApp'ı artık Face ID veya Touch ID ile açabiliyorsunuz.

WhatsApp'a güvenlik güncellemesi geldi! Whatsapp'ın iOS sürümünde artık Face ID veya Touch ID'yi...

'ta en çok merak edilen konulardan biri de , ve Windows işletim sistemli telefonlarda, silinen mesajın veya mesajların okunması. Yakın zamanda WhatsApp geliştirici ekibi yanlışlıkla gönderilen mesajların silinmesine olanak sağlayan yapmıştı. Bununla birlikte silinebilecek mesajlar için bir sınır da belirlenmişti. Bu durumu biraz daha açacak olursak, mesela son 1 saat içinde gönderilen mesajlar silinebiliyor. Bu da tüm mesaj geçmişinin silinebilmesini önlüyor. Ancak silinen mesajları görmenin yolu var.

Silinen mesajları geri döndürmenin geçici bir çözümü yok değil. Bu çözüm, WhatsApp'ın birçok telefonda gece saat tam 2'de yedeklenmesine dayanıyor. Yedekleme saati için farklı seçenekler olsa da, gece yarısını tercih etmek bu çözümün işe yaramasını çok daha kolaylaştırıyor.

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