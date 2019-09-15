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kullananlara kritik uyarı! Bu linke sakın tıklamayın

dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi. Bu uygulama üzerinden her gün milyarlarca mesaj gönderiliyor. Peki whatsapp sanıldığı kadar masum bir uygulama mı? Whatsapp kullananlar özellikle size gelen bu linklere dikkat edin. İşte whatsapp kullanıcılarının dikkat etmesi gereken durumlar...

Giriş Tarihi: 15.09.2019 19:01 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 19:10
Whatsapp kullananlara kritik uyarı! Bu linke sakın tıklamayın

Siber güvenlik uzmanları popüler mesajlaşma uygulaması kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi tespit etti.

Whatsapp kullananlara kritik uyarı! Bu linke sakın tıklamayın

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil bir dolandırıcılık yöntemi ile gündemde.

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Whatsapp kullananlara kritik uyarı! Bu linke sakın tıklamayın

Zira Siber güvenlik uzmanları popüler mesajlaşma uygulaması kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi tespit etti.

Whatsapp kullananlara kritik uyarı! Bu linke sakın tıklamayın

Siber dolandırıcılar uygulamasının yıl dönümünü kutlamak amacıyla 1000 GB internet hediye edeceğini belirterek kullanıcıları kandırmaya çalışıyor.

Whatsapp kullananlara kritik uyarı! Bu linke sakın tıklamayın

Uzmanlar 'ın böyle bir kampanyası bulunmadığının altını çiziyor ve bu link'e tıklayan kullanıcıların cihazlarını hacker'lara karşı korumasız hale getirebileceği uyarısında bulunuyor.

Whatsapp kullananlara kritik uyarı! Bu linke sakın tıklamayın

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ
Peki 'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

Whatsapp kullananlara kritik uyarı! Bu linke sakın tıklamayın

EMOJİ TARAMASI
'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

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