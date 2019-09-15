Whatsapp kullananlara kritik uyarı! Bu linke sakın tıklamayın
Whatsapp kullananlara kritik uyarı! Bu linke sakın tıklamayın
Whatsapp dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi. Bu uygulama üzerinden her gün milyarlarca mesaj gönderiliyor. Peki whatsapp sanıldığı kadar masum bir uygulama mı? Whatsapp kullananlar özellikle size gelen bu linklere dikkat edin. İşte whatsapp kullanıcılarının dikkat etmesi gereken durumlar...
Giriş Tarihi: 15.09.2019
19:01
Güncelleme Tarihi: 15.09.2019
19:10