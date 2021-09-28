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Haberler Galeri WhatsApp kullanıcıları dikkat! WhatsApp artık bu telefonlarda kullanılmayacak! Listede sizin de cihazınız olabilir
Giriş Tarihi: 28.09.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 16:49

WhatsApp kullanıcıları dikkat! WhatsApp artık bu telefonlarda kullanılmayacak! Listede sizin de cihazınız olabilir

WhatsApp son dönemlerde yeni özellikleri dışında, mesajların Facebook çalışanları tarafından okunduğu iddiasıyla gündemi meşgul etmişti. ProPublica tarafından paylaşılan rapor, popüler mesajlaşma uygulaması hakkında yeni bir tartışmaya neden olmuştu. Şimdi WhatsApp desteğini keseceği telefonlarla yeniden gündeme geldi. WhatsApp'ın artık kullanılmayacağı iPhone modelleri ve Android telefonlarının yer aldığı bir liste paylaşıldı. Belki bu listede sizin de telefonunuz olabilir.

WhatsApp kullanıcıları dikkat! WhatsApp artık bu telefonlarda kullanılmayacak! Listede sizin de cihazınız olabilir

Instagram'la birlikte Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp, birçok kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor. Bazı iPhone ve Android modellerinde WhatsApp artık kullanılmayacak.

WhatsApp kullanıcıları dikkat! WhatsApp artık bu telefonlarda kullanılmayacak! Listede sizin de cihazınız olabilir

Bilindiği üzere WhatsApp, artık güncellenmeyen, eski cihazlar için desteğini düzenli olarak kaldırıyor. İşte WhatsApp'ın kullanılmayacağı telefonlar listesi...

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WhatsApp kullanıcıları dikkat! WhatsApp artık bu telefonlarda kullanılmayacak! Listede sizin de cihazınız olabilir

SAMSUNG

Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core ve Galaxy Ace 2

WhatsApp kullanıcıları dikkat! WhatsApp artık bu telefonlarda kullanılmayacak! Listede sizin de cihazınız olabilir

LG

LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7

WhatsApp kullanıcıları dikkat! WhatsApp artık bu telefonlarda kullanılmayacak! Listede sizin de cihazınız olabilir

Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD ve Optimus F3Q

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