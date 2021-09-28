Giriş Tarihi: 28.09.2021 16:44Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 16:49
WhatsApp kullanıcıları dikkat! WhatsApp artık bu telefonlarda kullanılmayacak! Listede sizin de cihazınız olabilir
WhatsApp son dönemlerde yeni özellikleri dışında, mesajların Facebook çalışanları tarafından okunduğu iddiasıyla gündemi meşgul etmişti. ProPublica tarafından paylaşılan rapor, popüler mesajlaşma uygulaması hakkında yeni bir tartışmaya neden olmuştu. Şimdi WhatsApp desteğini keseceği telefonlarla yeniden gündeme geldi. WhatsApp'ın artık kullanılmayacağı iPhone modelleri ve Android telefonlarının yer aldığı bir liste paylaşıldı. Belki bu listede sizin de telefonunuz olabilir.