WhatsApp mesajlarında yeni dönem başladı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp iOS uygulamasını güncelledi. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir güncelleme ile gündemde. iOS uygulamasını güncelleyen WhatsApp, yeni güncelleme ile birlikte bireysel sohbetlere Siri üzerinden mesaj gönderebilen kullanıcıların grup sohbetlerine de Siri ile mesaj göndermesini mümkün kıldı. iPhone kullanıcıları Siri'yi kullanarak WhatsApp'taki bireysel sohbetlere mesaj gönderebiliyorlardı. 110 MB boyutundaki güncelleme sayesinde söz konusu özellik grup sohbetlerinde de etkin hale getirildi. WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği... EMOJİ TARAMASI WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor. DAKİK HESAPLAMALAR Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan 'Bilgi' opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.