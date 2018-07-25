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mesajlarında yeni dönem başladı

Popüler mesajlaşma uygulaması uygulamasını güncelledi.

Giriş Tarihi: 25.07.2018 11:08 Güncelleme Tarihi: 25.07.2018 11:15
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mesajlarında yeni dönem başladı
WhatsApp mesajlarında yeni dönem başladı
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mesajlarında yeni dönem başladı
WhatsApp mesajlarında yeni dönem başladı

Sosyal medya devi 'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir ile gündemde.

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mesajlarında yeni dönem başladı
WhatsApp mesajlarında yeni dönem başladı

uygulamasını güncelleyen , yeni ile birlikte bireysel sohbetlere Siri üzerinden mesaj gönderebilen kullanıcıların grup sohbetlerine de Siri ile mesaj göndermesini mümkün kıldı.

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mesajlarında yeni dönem başladı
WhatsApp mesajlarında yeni dönem başladı

iPhone kullanıcıları Siri'yi kullanarak 'taki bireysel sohbetlere mesaj gönderebiliyorlardı. 110 MB boyutundaki sayesinde söz konusu özellik grup sohbetlerinde de etkin hale getirildi.

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mesajlarında yeni dönem başladı
WhatsApp mesajlarında yeni dönem başladı

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ

Peki 'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

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mesajlarında yeni dönem başladı
WhatsApp mesajlarında yeni dönem başladı

EMOJİ TARAMASI

'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

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mesajlarında yeni dönem başladı
WhatsApp mesajlarında yeni dönem başladı

DAKİK HESAPLAMALAR

Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

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