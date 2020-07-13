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'a bilgisayardan girenler dikkat! 'e o özellik geldi

Facebook bünyesinde yer alan 'ta değişiklikler devam ediyor. Yapılan yeniliklerin sadece uygulama ile sınırlı olduğunu düşünmeyin, sürümüne de yeni özellikler ekleniyor. Hatırlarsanız bir süre önce WhatsApp uygulamasına karanlık mod veya diğer adıyla gece modu gelmişti. Uzun süren testlerin ardından bu özellik nihayet kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Halk arasında ekranı siyah yapma olarak da bilinen gece modu WhatsApp Web'e de eklendi. Peki WhatsApp Web'te gece modu nasıl açılıyor? Nereden aktif ediliyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 16:42
WhatsApp'a bilgisayardan girenler dikkat! WhatsApp Web'e o özellik geldi

'ın karanlık modu veya gece modu özelliği oldukça konuşuldu. Gece modu neredeyse 1 senelik süre sonunda uygulamaya eklendi. Fakat WhatsApp geliştiricileri güncellemeler ve yeni özellikler konusunda eskisine göre çok daha hızlı. Salgın dönemiyle birlikte yeni özelliklerin test edilmesi ve uygulamaya eklenmesi hızlandı. Birden çok özellik test ediliyor. Bununla birlikte sürümü de es geçilmedi. Bir süreden beridir raporlarda bahsedilen gece modu veya karanlık mod WhatsApp Web'e eklendi.

WhatsApp Web'te gece modu nasıl açılır?

WhatsApp'a bilgisayardan girenler dikkat! WhatsApp Web'e o özellik geldi

Uzun saatler Web'de zaman geçirenlerin göz konforunu düşünen Facebook ise beklenen özelliği aktif hale getirdi. için gece modu, kullanıma sunuldu.

Ancak WhatsApp Web'e tarayıcı üzerinden girenler bu özelliği kullanabiliyor. Windows uygulamasına henüz bu özellik eklenmediğinden Windows uygulama mağazasından indirdiğiniz WhatsApp'ı kullanırken bu özellikten yararlanamayacaksınız.

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WhatsApp'a bilgisayardan girenler dikkat! WhatsApp Web'e o özellik geldi

Web'te karanlık modu açmak için ekranın sol kısımda üstte bulunan üç noktaya tıklayın ve ayarlara girin.

WhatsApp'a bilgisayardan girenler dikkat! WhatsApp Web'e o özellik geldi

Daha sonra temayı seçin.

WhatsApp'a bilgisayardan girenler dikkat! WhatsApp Web'e o özellik geldi

Temada koyu modu seçip, tamam'a tıklayın.

WhatsApp'a bilgisayardan girenler dikkat! WhatsApp Web'e o özellik geldi

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN MUHTEŞEM ÖZELLİKLERİ!

WHATSAPP VERİ TASARRUFU

Özellikle herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zamanlarda, mobil internetiniz üzerinden yaptığınız sesli ya da görüntülü görüşmeleri kotanızın düşmanı olabilir. Görüşmelerin harcadığı veri miktarını dengelemek ve azaltmak için şu işlem sırasını takip edin:

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "üç nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-Veri ve depolama satırına dokunun,
-En altta yer alan "Düşük veri kullanımı" kutucuğunu işaretleyin.

Not: Görüşmelerinizdeki ses ve görüntü kalitesinde azalma yaşanabilir.

WhatsApp'a bilgisayardan girenler dikkat! WhatsApp Web'e o özellik geldi

WHATSAPP DEPOLAMA AYARLARI

üzerinden yaptığınız görüşmelerde, ne kadar internet verisi harcadığınızı, kullanıcı başına düşen miktarlarla görmeniz mümkün. Ayrıca hangi kişiyle ne kadar fotoğraf, video, ses ve dosya paylaştığınızı da görebilirsiniz. Bunun için;

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "Üç Nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-"Veri ve depolama kullanımı" satırına dokunun,
-"Depolama kullanımı satırına dokunun,
-Detayları görüntülemek istediğiniz kişilerin üzerine dokunarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz:

Ek olarak: Sağ altta yer alan "Mesajları Yönet" butonuyla, istediğiniz kategorideki görüşmeye özel verilerin silinmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda diğer görüşmelerdeki verileriniz dururken, yalnızca seçtiğiniz kişi ya da grupla olan görüşmelerinizi temizlemiş olursunuz.

Not: Eğer görüşme içerisinde önemli belgeler, görüntüler varsa yedeğini almayı unutmayın.

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