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'a kendi kendini silen mesajlar geliyor! WhatsApp grupları için de istenilen bir yenilik yolda

durmak bilmiyor. Neredeyse her gün WhatsApp'ın yeni bir özelliği ortaya çıkıyor. Birkaç hafta önce yayınlanan raporlarda, uygulamaya kendiliğinden silinen mesajların geleceği belirtilmişti. Bu özellik WhatsApp'ın Telegram gibi rakiplerinde bulunuyor, anlaşılan WhatsApp rekabette geride kalmamak için gaza basmış durumda. Kendi kendini silen mesajlar özelliği uygulamanın beta sürümünde test edilmeye başlandı. Ayrıca WhatsApp grupları için çok istenen bir yenilik de var. Peki WhatsApp kendiliğinden silinen mesajlar özelliği nasıl kullanılıyor? Ne gibi yararı olacak? Kullanımı nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 11:05
WhatsApp'a kendi kendini silen mesajlar geliyor! WhatsApp grupları için de istenilen bir yenilik yolda

, yeni özelliklerin geliştirilmesi ve güncelleme konusundaki politikasını değiştirdi. Eskisine göre daha hızlı hareket ediyor. Rekabette geride kalmamak için yeni özellikleri bünyesine entegre etmeye devam ediyor. WhatsApp, kendi kendine silinen mesajları test etmeye başladı.

WhatsApp'a kendi kendini silen mesajlar geliyor! WhatsApp grupları için de istenilen bir yenilik yolda

Shiftdelete'ın haberine göre Telegram'da bulunan bu özellik, sohbetteki karmaşayı önlüyor. Örneğin arkadaşınıza bir şifre göndereceksiniz, fakat bu şifre bir gün sonra geçerliliğini yitirecek. Arkadaşınızın sohbet içerisinde kafası karışmasın diye o mesajın bir gün sonra otomatik olarak silinmesini sağlayabileceksiniz.

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WhatsApp'a kendi kendini silen mesajlar geliyor! WhatsApp grupları için de istenilen bir yenilik yolda

Mesajların silinmesini istemiyorsanız bir ekran görüntüsü alabilir veya mesajı bir başkasına yönlendirebilirsiniz. Kendiliğinden silinen mesajlar en fazla bir hafta sonrasına ayarlanabilecek. Bu özellik cihazımızdaki ekran görüntüleri klasörünü işgal edecek gibi görünüyor.

WhatsApp'a kendi kendini silen mesajlar geliyor! WhatsApp grupları için de istenilen bir yenilik yolda

Kendiliğinden silinen mesajlar özelliğinin haricinde bir özellik daha uygulamanın bünyesine katılacak. Bir kişiyi veya bir grubu susturmak istediğinizde en fazla bir yıl için susturabiliyorsunuz. Beta'da test edilen özellik, "sonsuza kadar sustur" seçeneğini ekleyecek. Bu sayede bir karmaşanın daha önüne geçilmiş olacak.

WhatsApp'a kendi kendini silen mesajlar geliyor! WhatsApp grupları için de istenilen bir yenilik yolda

Bu özellikler 'ın beta sürümünü kullanan bazı kullanıcılara sunuldu. Bu yeniliklerin ne zaman tüm kullanıcılara dağıtılacağı ise bilinmiyor. Alınan geri bildirimlere göre özelliklerin bazıları hiç eklenmeyebilir.

WhatsApp'a kendi kendini silen mesajlar geliyor! WhatsApp grupları için de istenilen bir yenilik yolda

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN İŞE YARAR ÖZELLİKLERİ

WHATSAPP VERİ TASARRUFU

Özellikle herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zamanlarda, mobil internetiniz üzerinden yaptığınız sesli ya da görüntülü görüşmeleri kotanızın düşmanı olabilir. Görüşmelerin harcadığı veri miktarını dengelemek ve azaltmak için şu işlem sırasını takip edin:

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "üç nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-Veri ve depolama satırına dokunun,
-En altta yer alan "Düşük veri kullanımı" kutucuğunu işaretleyin.

Not: Görüşmelerinizdeki ses ve görüntü kalitesinde azalma yaşanabilir.

WhatsApp'a kendi kendini silen mesajlar geliyor! WhatsApp grupları için de istenilen bir yenilik yolda

WHATSAPP DEPOLAMA AYARLARI

üzerinden yaptığınız görüşmelerde, ne kadar internet verisi harcadığınızı, kullanıcı başına düşen miktarlarla görmeniz mümkün. Ayrıca hangi kişiyle ne kadar fotoğraf, video, ses ve dosya paylaştığınızı da görebilirsiniz. Bunun için;

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "Üç Nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-"Veri ve depolama kullanımı" satırına dokunun,
-"Depolama kullanımı satırına dokunun,
-Detayları görüntülemek istediğiniz kişilerin üzerine dokunarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz:

Ek olarak: Sağ altta yer alan "Mesajları Yönet" butonuyla, istediğiniz kategorideki görüşmeye özel verilerin silinmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda diğer görüşmelerdeki verileriniz dururken, yalnızca seçtiğiniz kişi ya da grupla olan görüşmelerinizi temizlemiş olursunuz.

Not: Eğer görüşme içerisinde önemli belgeler, görüntüler varsa yedeğini almayı unutmayın.

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