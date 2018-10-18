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'a ‘tatil modu’ geliyor!

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'a yakında 'tatil modu' özelliği eklenecek. Bu özellikle birlikte kullanıcıların kullanım alışkanlığı değişecek.

Giriş Tarihi: 18.10.2018 22:23 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 22:27
WhatsApp'a ‘tatil modu’ geliyor!
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WhatsApp'a ‘tatil modu’ geliyor!
Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması platforma entegre etmeye hazırlandığı özelliği ile gündemde.
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WhatsApp'a ‘tatil modu’ geliyor!
Zira görselleri basına sızan ve henüz geliştirme aşamasında olan ‘tatil modu’ özelliği ile kullanıcılarının alışkanlıklarını değiştirmeye hazırlanıyor.
WhatsApp'a ‘tatil modu’ geliyor!

Peki yeni güncelleme kullanıcılara neler sunuyor?

Tatil Modu aktif hale geldiğinde, arşive alınmış mesajların, yeni bir mesaj geldiğinde dahi arşivde kalmasını sağlayacak.

WhatsApp'a ‘tatil modu’ geliyor!
Yeni güncelleme ile platforma entegre edilecek olan bir başka yenilik ise hesabı ile Instagram hesabını bağlama olacak.
WhatsApp'a ‘tatil modu’ geliyor!

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ

Peki 'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

WhatsApp'a ‘tatil modu’ geliyor!

EMOJİ TARAMASI

'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

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