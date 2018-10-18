WhatsApp'a ‘tatil modu’ geliyor!

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'a yakında 'tatil modu' özelliği eklenecek. Bu özellikle birlikte kullanıcıların kullanım alışkanlığı değişecek. Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı özelliği ile gündemde. Zira görselleri basına sızan ve henüz geliştirme aşamasında olan ‘tatil modu’ özelliği ile WhatsApp kullanıcılarının alışkanlıklarını değiştirmeye hazırlanıyor. Peki yeni güncelleme kullanıcılara neler sunuyor? Tatil Modu aktif hale geldiğinde, arşive alınmış mesajların, yeni bir mesaj geldiğinde dahi arşivde kalmasını sağlayacak. Yeni güncelleme ile platforma entegre edilecek olan bir başka yenilik ise WhatsApp hesabı ile Instagram hesabını bağlama olacak. WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği... EMOJİ TARAMASI WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.