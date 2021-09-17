Giriş Tarihi: 17.09.2021 11:27Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 11:27
WhatsApp'ı bilgisayardan kullananlar dikkat! WhatsApp masaüstü sürümünün yeni özelliği ortaya çıktı
WhatsApp son günlerde mesajların Facebook çalışanları tarafından okunmasıyla gündeme geldi. ProPublica'nın bu konuda paylaştığı haber tabiri caizse bomba etkisi yaşatmıştı. Bir yandan tartışmalar sürerken, diğer yandan WhatsApp yeni özellikler üstünde çalışmalara devam ediyor. Kısa süre önce WhatsApp Desktop yani masaüstü versiyonun yeni beta sürümü çıktı. Bu beta sürümünde masaüstüne hangi özelliğin geleceği de belli oldu. İşte detaylar...