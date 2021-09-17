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Haberler Galeri WhatsApp'ı bilgisayardan kullananlar dikkat! WhatsApp masaüstü sürümünün yeni özelliği ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 17.09.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 11:27

WhatsApp'ı bilgisayardan kullananlar dikkat! WhatsApp masaüstü sürümünün yeni özelliği ortaya çıktı

WhatsApp son günlerde mesajların Facebook çalışanları tarafından okunmasıyla gündeme geldi. ProPublica'nın bu konuda paylaştığı haber tabiri caizse bomba etkisi yaşatmıştı. Bir yandan tartışmalar sürerken, diğer yandan WhatsApp yeni özellikler üstünde çalışmalara devam ediyor. Kısa süre önce WhatsApp Desktop yani masaüstü versiyonun yeni beta sürümü çıktı. Bu beta sürümünde masaüstüne hangi özelliğin geleceği de belli oldu. İşte detaylar...

WhatsApp’ı bilgisayardan kullananlar dikkat! WhatsApp masaüstü sürümünün yeni özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın resimleri çıkartmalara dönüştüren bir özellik geliştirdiği ortaya çıktı. Söz konusu yenilik WhatsApp masaüstü 2.2137.3 beta sürümünde bulundu.

WhatsApp’ı bilgisayardan kullananlar dikkat! WhatsApp masaüstü sürümünün yeni özelliği ortaya çıktı

WA Beta Info'nun haberine göre bu özellik kullanılma sunulduğunda mesaj yazılan yerin hemen yanında yeni bir çıkartma simgesi görünecek. Bu düğmeye tıkladığınız zaman seçtiğiniz herhangi bir resmi, çıkartma olarak gönderebileceksiniz.

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WhatsApp’ı bilgisayardan kullananlar dikkat! WhatsApp masaüstü sürümünün yeni özelliği ortaya çıktı

Kullanışlı bir özellik olarak görünüyor. Böylece resimleri çıkartmaya dönüştürmek için üçüncü parti uygulamalara da gerek kalmayacak.

WhatsApp’ı bilgisayardan kullananlar dikkat! WhatsApp masaüstü sürümünün yeni özelliği ortaya çıktı

WhatsApp, Android ve iOS için aynı özellik üstünde çalışmıyor. Söz konusu yenilik şimdilik masaüstü sürümünde var. Halen geliştirme aşamasında olduğunu ve daha sonra kullanıma sunulacağını da belirtelim.

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