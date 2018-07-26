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'ın 5 bilinmeyeni! Öğrenmeyen kalmasın

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan 'ın bilmediğimiz bir çok özelliği var. Bunlardan 5 tanesini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 26.07.2018 22:20 Güncelleme Tarihi: 26.07.2018 22:29
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'ın 5 bilinmeyeni! Öğrenmeyen kalmasın
Whatsapp'ın 5 bilinmeyeni! Öğrenmeyen kalmasın

'a 5 bomba özellik birden geliyor! Hepsi de birbirinden önemli ve bakın Whatsapp'ta nelerle karşılaşmak üzeresiniz?

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'ın 5 bilinmeyeni! Öğrenmeyen kalmasın
Whatsapp'ın 5 bilinmeyeni! Öğrenmeyen kalmasın

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Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar, mesajlarını hızlı bir şekilde arayabilecek. Bunun dışında okunmayan sohbetler, gruplar ve yayın listelerine göre de arama filtrelemesi olacak. Ayrıca arama filtresi için yeni bir simge de gelecek.

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'ın 5 bilinmeyeni! Öğrenmeyen kalmasın
Whatsapp'ın 5 bilinmeyeni! Öğrenmeyen kalmasın

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İlerleyen zamanlarda ayrıntılı arama özelliğini aktif edecek gibi duruyor. Bu özellikler, henüz geliştirme aşamasında olup, yakın zamanda iOS için çıkan uygulamaya da gelecek gibi duruyor.

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'ın 5 bilinmeyeni! Öğrenmeyen kalmasın
Whatsapp'ın 5 bilinmeyeni! Öğrenmeyen kalmasın

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Yeni Bildirim Uzantısı özelliği görüntü ve GIF dosyalarına sunduğu destek sayesinde, doğrudan bildirim olarak gelen bu görüntüleri indirmenizi ve görüntülemenizi mümkün hale getirecek.

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'ın 5 bilinmeyeni! Öğrenmeyen kalmasın
Whatsapp'ın 5 bilinmeyeni! Öğrenmeyen kalmasın

Hatta Otomatik İndirme seçeneğiniz açıksa içeriği doğrudan görüntüleyebileceksiniz. Herhangi bir kazaya mahal vermemek için medya ön izlemesini görüntülemek üzere bildirimi aşağı kaydırmanız veya dokunmanız gerekeceğini de belirtelim. Yeni sürümde ayrıca, gruplarına mesaj göndermek için artık Siri dijital asistanı kullanma olanağının sağlandığı belirtiliyor.

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'ın 5 bilinmeyeni! Öğrenmeyen kalmasın
Whatsapp'ın 5 bilinmeyeni! Öğrenmeyen kalmasın

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Şirket sahte haberi engellemek için yönlendirilen mesajları öncelikle tespit edecek. Attığınız mesaj başka birinden gelen mesajın aynısı ise, karşı tarafa orijinal mesajı gönderen kişi etiketlenerek gönderilecek. bu yönlendirmeyi Hindistan özelinde beş kişi ile sınırlandırıyor. Diğer ülkelerde ise yirmi kişiye kadar bu yönlendirmeyi yapmak mümkün olacak.

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'ın 5 bilinmeyeni! Öğrenmeyen kalmasın
Whatsapp'ın 5 bilinmeyeni! Öğrenmeyen kalmasın

Kullanıcı güvenliğine önem verdiklerini belirten platform, iletilen mesajları paylaşmadan önce kullanıcıları dikkatlice düşünmeye çağırıyor. Ek olarak, bir mesajın spam olarak bildirilebileceğine veya bir kişiyi bir dokunuşta engellenebileceğine dikkat çekiliyor. Kullanıcıların her zaman yardım için doğrudan platforma ulaşması yolu da açık.

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