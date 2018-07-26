Whatsapp'ın 5 bilinmeyeni! Öğrenmeyen kalmasın

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Şirket sahte haberi engellemek için yönlendirilen mesajları öncelikle tespit edecek. Attığınız mesaj başka birinden gelen mesajın aynısı ise, karşı tarafa orijinal mesajı gönderen kişi etiketlenerek gönderilecek. WhatsApp bu yönlendirmeyi Hindistan özelinde beş kişi ile sınırlandırıyor. Diğer ülkelerde ise yirmi kişiye kadar bu yönlendirmeyi yapmak mümkün olacak.