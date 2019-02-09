WhatsApp'ın sakladığı o özellik ortaya çıktı! WhatsApp'ın özelliği çok işinize yarayacak

WhatsApp'ın, Facebook ve Instagram'la birleşmesine yönelik haberlerin üstünden zaman geçmesine rağmen tartışmalar halen sürüyor. Bazı kullanıcılar üç platformun birleşmesi konusunda şikayetçi. Sosyal medyada ilginç tartışmalar var. Ancak bu gelişmenin kesin olmadığını ve sadece iddia edildiğini de yeniden belirtelim. Diğer yandan ilk günden bu yana birçok yeniliğe kavuşan WhatsApp'ta önümüzdeki günlerde değişimler devam edecek. Gelen raporlara göre geliştirici ekibin geleceğe yönelik daha birçok planı var. Bu planları da yavaş yavaş hayata geçiriyorlar. WhatsApp'ta aylardır test edilen ve sadece tester kullanıcılar tarafından bilinen yeni özellik nihayet herkesin kullanımına açıldı. Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp'ın söz konusu yeni yeteneği oldukça işinize yarayacak. İşte WhatsApp'ın yeni özelliği hakkındaki detaylar...