WhatsApp'ın sakladığı o özellik ortaya çıktı! WhatsApp'ın özelliği çok işinize yarayacak

WHATSAPP'TA SİLİNEN MESAJLAR NASIL GÖRÜLÜR?

WhatsApp'ta en çok merak edilen konulardan biri de iOS, Android ve Windows işletim sistemli telefonlarda, silinen mesajın veya mesajların okunması. Yakın zamanda WhatsApp geliştirici ekibi yanlışlıkla gönderilen mesajların silinmesine olanak sağlayan güncelleme yapmıştı. Bununla birlikte silinebilecek mesajlar için bir sınır da belirlenmişti. Bu durumu biraz daha açacak olursak, mesela son 1 saat içinde gönderilen mesajlar silinebiliyor. Bu da tüm mesaj geçmişinin silinebilmesini önlüyor. Ancak silinen mesajları görmenin yolu var.

Silinen mesajları geri döndürmenin geçici bir çözümü yok değil. Bu çözüm, WhatsApp'ın birçok telefonda gece saat tam 2'de yedeklenmesine dayanıyor. Yedekleme saati için farklı seçenekler olsa da, gece yarısını tercih etmek bu çözümün işe yaramasını çok daha kolaylaştırıyor.