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  • WhatsApp'ın sakladığı o özellik ortaya çıktı! WhatsApp'ın özelliği çok işinize yarayacak

'ın sakladığı o özellik ortaya çıktı! WhatsApp'ın özelliği çok işinize yarayacak

'ın, ve Instagram'la birleşmesine yönelik haberlerin üstünden zaman geçmesine rağmen tartışmalar halen sürüyor. Bazı kullanıcılar üç platformun birleşmesi konusunda şikayetçi. Sosyal medyada ilginç tartışmalar var. Ancak bu gelişmenin kesin olmadığını ve sadece iddia edildiğini de yeniden belirtelim. Diğer yandan ilk günden bu yana birçok yeniliğe kavuşan WhatsApp'ta önümüzdeki günlerde değişimler devam edecek. Gelen raporlara göre geliştirici ekibin geleceğe yönelik daha birçok planı var. Bu planları da yavaş yavaş hayata geçiriyorlar. WhatsApp'ta aylardır test edilen ve sadece tester kullanıcılar tarafından bilinen nihayet herkesin kullanımına açıldı. Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp'ın söz konusu yeni yeteneği oldukça işinize yarayacak. İşte WhatsApp'ın yeni özelliği hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 09.02.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 12:28
WhatsApp'ın sakladığı o özellik ortaya çıktı! WhatsApp'ın özelliği çok işinize yarayacak

Artık kilidini açmak için Face ID veya kullanılabilir hale geldi.

WhatsApp'ın sakladığı o özellik ortaya çıktı! WhatsApp'ın özelliği çok işinize yarayacak

kilidini aktif etmesi ise oldukça basit. İlk olarak sağ alt köşede yer alan Ayarlar simgesine dokunun (Çark şeklinde bir simge). Daha sonra Hesap kısmına tıklayın.

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WhatsApp'ın sakladığı o özellik ortaya çıktı! WhatsApp'ın özelliği çok işinize yarayacak

Hesap içinde Gizlilik kısmına dokunun.

WhatsApp'ın sakladığı o özellik ortaya çıktı! WhatsApp'ın özelliği çok işinize yarayacak

Gizlilik'te en altta Ekran Kilidi yer alıyor. Buraya girin.

WhatsApp'ın sakladığı o özellik ortaya çıktı! WhatsApp'ın özelliği çok işinize yarayacak

Eğer X veya üzeri bir model kullanıyorsanız Face ID'yi, eğer alt bir model kullanıyorsanız 'yi seçenekten aktif edebilirsiniz. Ayrıca ekran kilidinin isterseniz anında veya daha sonra aktif olmasını da alt taraftaki seçeneklerden seçebilirsiniz. Sonuç olarak ekran kilidini aktif ettikten sonra WhatsApp'ı artık Face ID veya Touch ID ile açabiliyorsunuz.

WhatsApp'ın sakladığı o özellik ortaya çıktı! WhatsApp'ın özelliği çok işinize yarayacak

WHATSAPP'TA SİLİNEN MESAJLAR NASIL GÖRÜLÜR?

'ta en çok merak edilen konulardan biri de iOS, ve Windows işletim sistemli telefonlarda, silinen mesajın veya mesajların okunması. Yakın zamanda WhatsApp geliştirici ekibi yanlışlıkla gönderilen mesajların silinmesine olanak sağlayan güncelleme yapmıştı. Bununla birlikte silinebilecek mesajlar için bir sınır da belirlenmişti. Bu durumu biraz daha açacak olursak, mesela son 1 saat içinde gönderilen mesajlar silinebiliyor. Bu da tüm mesaj geçmişinin silinebilmesini önlüyor. Ancak silinen mesajları görmenin yolu var.

Silinen mesajları geri döndürmenin geçici bir çözümü yok değil. Bu çözüm, WhatsApp'ın birçok telefonda gece saat tam 2'de yedeklenmesine dayanıyor. Yedekleme saati için farklı seçenekler olsa da, gece yarısını tercih etmek bu çözümün işe yaramasını çok daha kolaylaştırıyor.

WhatsApp'ın sakladığı o özellik ortaya çıktı! WhatsApp'ın özelliği çok işinize yarayacak

Eğer bir arkadaşınız size gönderdiği ve okumak istediğiniz bir mesajı sildiyse, 'ı hemen telefonunuzdan silin ve tekrar yükleyin. Bu işlemi tamamladığınızda mesaj geçmişiniz yedeklenmiş olacağından, silinen mesajı da görebiliyor olacaksınız.

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