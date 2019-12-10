Whatsapp'ın şaşırtan özelliği! O tuşa uzun süre basınca...
Whatsapp'ın şaşırtan özelliği! O tuşa uzun süre basınca...
Dünyada pek çok insanın severek kullandığı Whatsapp mesajlaşma uygulamasının bugüne kadar pek çok bilinmeyen özelliği ortaya çıksa da daha bilinmeyen pek oldukça özelliği olduğu da tahmin ediliyor. Haberimizde bahsedeceğimiz özelliği ise duyduğunuzda hemen denemek isteyeceksiniz. İşte Whatsapp'ın gizli kalmış o özelliği ve nasıl yapılacağıyla ilgili detaylı bilgiler...
Giriş Tarihi: 10.12.2019
00:49
Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
01:02
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