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  • Whatsapp'ın şaşırtan özelliği! O tuşa uzun süre basınca...

'ın şaşırtan özelliği! O tuşa uzun süre basınca...

Dünyada pek çok insanın severek kullandığı mesajlaşma uygulamasının bugüne kadar pek çok bilinmeyen özelliği ortaya çıksa da daha bilinmeyen pek oldukça özelliği olduğu da tahmin ediliyor. Haberimizde bahsedeceğimiz özelliği ise duyduğunuzda hemen denemek isteyeceksiniz. İşte Whatsapp'ın gizli kalmış o özelliği ve nasıl yapılacağıyla ilgili detaylı bilgiler...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 00:49 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 01:02
Whatsapp'ın şaşırtan özelliği! O tuşa uzun süre basınca...

Telefonunuzda uzun süredir gizlice duran bu özelliğin ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Whatsapp'ın şaşırtan özelliği! O tuşa uzun süre basınca...

'ta yazışırken Space yani Boşluk tuşuna uzun süre basılı tutmayı hiç denediniz mi? Çok işinize yarayacak bir özellik içinde gizli!

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Whatsapp'ın şaşırtan özelliği! O tuşa uzun süre basınca...

Önce veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.

Whatsapp'ın şaşırtan özelliği! O tuşa uzun süre basınca...

Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!

Whatsapp'ın şaşırtan özelliği! O tuşa uzun süre basınca...

Kullandığınız telefonun şarjı son günlerde çabucak bitiyorsa bu ayarı kapatmakla işe başlayın!

Whatsapp'ın şaşırtan özelliği! O tuşa uzun süre basınca...

Önce Ayarlar'a girin.

Whatsapp'ın şaşırtan özelliği! O tuşa uzun süre basınca...

Ayarlar'a girikten sonra iTunes & App Store ayarına girin.

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