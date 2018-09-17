WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı!

WhatsApp kullanıcıların uzun bir süredir beklediği karanlık mod yakın zaman içerisinde kullanıcılara sunulacağı gün yüzüne çıktı! Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre edilecek yeni özelliği ile gündemde. Yapılan bir sızıntı ile birlikte Android ve iOS kullanıcılarına sunulacak olan yeni modun müjdesi verildi. Yapmış olduğu başarılı sızıntılarla tanınan WABetaInfo, uygulamanın son yayınlanan APK'larını inceleyerek şirketin Karanlık Mod üzerinde çalıştığını belirtti. WABetaInfo, gece modunun OLED ekranlı iOS (iPhone) ve Android cihazlarla oldukça uyumlu bir şekilde çalışacağının da altını çizdi. Başka bir deyişle geçtiğimiz dönemde yine Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'a gelen bu özellik kısa süre içinde WhatsApp kullanıcılarının da beğenisine sunulacak. WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği... EMOJİ TARAMASI WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.