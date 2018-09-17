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'ın yeni özelliği ortaya çıktı!

kullanıcıların uzun bir süredir beklediği karanlık mod yakın zaman içerisinde kullanıcılara sunulacağı gün yüzüne çıktı!

Giriş Tarihi: 17.09.2018 16:37 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 16:41
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'ın yeni özelliği ortaya çıktı!
WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler uygulaması platforma entegre edilecek yeni özelliği ile gündemde.

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'ın yeni özelliği ortaya çıktı!
WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı!

Yapılan bir sızıntı ile birlikte ve kullanıcılarına sunulacak olan yeni modun müjdesi verildi.

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'ın yeni özelliği ortaya çıktı!
WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı!

Yapmış olduğu başarılı sızıntılarla tanınan WABetaInfo, uygulamanın son yayınlanan APK'larını inceleyerek şirketin Karanlık Mod üzerinde çalıştığını belirtti.

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'ın yeni özelliği ortaya çıktı!
WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı!

WABetaInfo, nun OLED ekranlı (iPhone) ve cihazlarla oldukça uyumlu bir şekilde çalışacağının da altını çizdi.

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'ın yeni özelliği ortaya çıktı!
WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı!

Başka bir deyişle geçtiğimiz dönemde yine Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'a gelen bu kısa süre içinde kullanıcılarının da beğenisine sunulacak.

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'ın yeni özelliği ortaya çıktı!
WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı!

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'ın yeni özelliği ortaya çıktı!
WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı!

EMOJİ TARAMASI

'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

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