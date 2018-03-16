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’ın yeni özelliği tüm kullanıcılara açıldı!

Giriş Tarihi: 16.03.2018 21:58 Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 22:01
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’ın yeni özelliği tüm kullanıcılara açıldı!
WhatsApp’ın yeni özelliği tüm kullanıcılara açıldı!

Geçtiğimiz günlerde , beta programında, grup sohbeti için yeni bir güncelleme yayınlamıştı.

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’ın yeni özelliği tüm kullanıcılara açıldı!
WhatsApp’ın yeni özelliği tüm kullanıcılara açıldı!

Beta programına gelen bu güncelleme sayesinde kullanıcılar, artık gruplara açıklama yazısı ekleyebiliyorlardı.

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’ın yeni özelliği tüm kullanıcılara açıldı!
WhatsApp’ın yeni özelliği tüm kullanıcılara açıldı!

grup sohbeti özelliği, şimdi de tüm iOS ve Android kullanıcıları için erişilebilir hale geldi.

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’ın yeni özelliği tüm kullanıcılara açıldı!
WhatsApp’ın yeni özelliği tüm kullanıcılara açıldı!

WHATSAPP GURUP SOHBETİ ÖZELLİĞİ GÜNCELLEMESİ DETAYLARI

, Şubat ayında Android beta için grup açıklamasını kullanıcılara sunmuştu. Güncellemeden kısa bir zaman sonra, bu özelliği iOS için de kullanıma açmıştı.

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’ın yeni özelliği tüm kullanıcılara açıldı!
WhatsApp’ın yeni özelliği tüm kullanıcılara açıldı!

Yeni gelen özellik, 'ı 2.18.31'e güncellemiş olan kullanıcılar tarafından kullanılabilir durumda.

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’ın yeni özelliği tüm kullanıcılara açıldı!
WhatsApp’ın yeni özelliği tüm kullanıcılara açıldı!

Yeni yayınlanan güncelleme ile birlikte, herkes bu özelliği kullanılabilir hale gelecek. Android sürümü için grup açıklaması, 2.18.79 sürümüne sahip kullanıcılarına sunulduğu söyleniyor.

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’ın yeni özelliği tüm kullanıcılara açıldı!
WhatsApp’ın yeni özelliği tüm kullanıcılara açıldı!

Öte yandan, Android için beta sürümü, ses kaydı özelliğini de geliştirmeye devam ediyor. Şirket, önceki beta sürümünde bulunan, kilitli ses kaydı özelliği üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.

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