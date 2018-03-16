WhatsApp’ın yeni özelliği tüm kullanıcılara açıldı!

WHATSAPP GURUP SOHBETİ ÖZELLİĞİ GÜNCELLEMESİ DETAYLARI

WhatsApp, Şubat ayında Android beta için grup açıklamasını kullanıcılara sunmuştu. Güncellemeden kısa bir zaman sonra, bu özelliği iOS için de kullanıma açmıştı.