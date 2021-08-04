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Giriş Tarihi: 04.08.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 15:05

WhatsApp'ta bomba değişiklik! Artık bir kere görebileceksiniz!

WhatsApp bir süreden beridir bir kez görüntülenen fotoğraflar ve videolar özelliği üzerinde çalışıyordu. Beta testi aşamasında olan bu özellik sonunda kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yeni WhatsApp özelliği nasıl kullanılıyor? Fotoğraf ve videolar WhatsApp'ta bir kez görülecek şekilde nasıl gönderilir? İşte detaylar...

WhatsApp'ta bomba değişiklik! Artık bir kere görebileceksiniz!

WhatsApp'a sonunda beklenen özellik geldi. Artık kullanıcılar birbirine bir kez görülüp, kaybolacak şekilde fotoğraf ve video atabiliyor. Aslında Snapchat ve birkaç platformdan bildiğimiz bir özellikti. Ama birçok kullanıcı WhatsApp'a gelmesini istiyordu.

Özel veya grup mesajlaşmaları fark etmeksizin bir kere görünüp yok olan fotoğraf veya videoları gönderip, alabiliyorsunuz. Bu özellikte ekran görüntüsü alınabiliyor ve karşı tarafa ekran görüntüsü alındığı için de bildirim gitmiyor. Bu özellik nasıl kullanılıyor? Bir kere görülen fotoğraf ve videolar nasıl atılır?

WhatsApp'ta bomba değişiklik! Artık bir kere görebileceksiniz!

-İlk olarak fotoğraf veya video galerisi seçeneğine girin.

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WhatsApp'ta bomba değişiklik! Artık bir kere görebileceksiniz!

-Daha sonra göndermek istediğiniz fotoğrafı veya videoyu seçin. Gönderme tuşunun hemen solunda 'daire içinde 1' yazan işarete dokunun.

WhatsApp'ta bomba değişiklik! Artık bir kere görebileceksiniz!

-Tuşa tıkladığınız zaman rengi mavi oluyor. Böylece fotoğraf veya video bir kere görülecek hale geliyor.

WhatsApp'ta bomba değişiklik! Artık bir kere görebileceksiniz!

-Fotoğrafı veya videoyu gönderdiğiniz zaman sohbet ekranında 'fotoğraf veya video' yazısıyla görünüyor.

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