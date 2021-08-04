WhatsApp'ta bomba değişiklik! Artık bir kere görebileceksiniz!

WhatsApp'a sonunda beklenen özellik geldi. Artık kullanıcılar birbirine bir kez görülüp, kaybolacak şekilde fotoğraf ve video atabiliyor. Aslında Snapchat ve birkaç platformdan bildiğimiz bir özellikti. Ama birçok kullanıcı WhatsApp'a gelmesini istiyordu.

Özel veya grup mesajlaşmaları fark etmeksizin bir kere görünüp yok olan fotoğraf veya videoları gönderip, alabiliyorsunuz. Bu özellikte ekran görüntüsü alınabiliyor ve karşı tarafa ekran görüntüsü alındığı için de bildirim gitmiyor. Bu özellik nasıl kullanılıyor? Bir kere görülen fotoğraf ve videolar nasıl atılır?