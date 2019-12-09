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'ta önemli değişim! Bugün itibarıyla kaldırıldı

kullananlar dikkat! Bugün itibarıyla çok önemli bir değişikliğe gidildi. Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma programı Whatsapp, kendini yenileme konusunda da iddialı. Adeta akıllı telefonu olan herkesin cebine giren bu ünlü mesajlaşma uygulaması Whatsapp kullanıcılarını sevindiren bir değişikliğe gitti. Sessiz sedasız gerçekleşen bu önemli değişiklik birçok kişiyi memnun edecek. WhatsApp günümüzde oldukça fazla kişi tarafından kullanılıyor. Öyle ki bu sayı her gün yaklaşık 300 milyonu buluyor. En popüler uygulamalardan biri olan WhatsApp, bakın neyi kaldırdı?

Giriş Tarihi: 09.12.2019 07:58 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 08:10
Whatsapp'ta önemli değişim! Bugün itibarıyla kaldırıldı

Facebook, Twitter,Snapchat, İnstagram gibi mobil uygulamalarla birlikte en fazla kullanılan programlardan biri olan 'ta önemli değişiklik. WhatsApp günümüzde oldukça fazla kişi tarafından kullanılıyor. Öyle ki bu sayı her gün yaklaşık 300 milyonu buluyor.

Whatsapp'ta önemli değişim! Bugün itibarıyla kaldırıldı

En popüler uygulamalardan biri olan , bakın neyi kaldırdı?

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Whatsapp'ta önemli değişim! Bugün itibarıyla kaldırıldı

Arkadaşlar arasında ya da bir gezide iletişimde kalmak için her zaman bir grup sohbeti açılır.

Whatsapp'ta önemli değişim! Bugün itibarıyla kaldırıldı

Grup sohbeti ile ilgili en büyük sorunlardan biri, istemediğiniz ve bilmediğiniz halde gruplara eklenebiliyorsunuz.

Whatsapp'ta önemli değişim! Bugün itibarıyla kaldırıldı

'ta birçok insan tanıyorsanız, bir süre sonra kendinizi telefonunuzun mesajlar yüzünden susmadığı sinir bozucu bir sürü gruba eklenmiş halde buluyorsunuz.

Whatsapp'ta önemli değişim! Bugün itibarıyla kaldırıldı

Yeni bir güncellemesi ile kullanıcıların artık grup sohbetlerine izinleri olmadan eklenmeyeceği bir özellik yayınlandı.

Whatsapp'ta önemli değişim! Bugün itibarıyla kaldırıldı

Güncelleme, kişinin kendisini yeni gruplara ekleyebilecek kişileri seçmesine olanak sağlıyor.

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