Whatsapp'ta önemli değişim! Bugün itibarıyla kaldırıldı

Whatsapp kullananlar dikkat! Bugün itibarıyla çok önemli bir değişikliğe gidildi. Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma programı Whatsapp, kendini yenileme konusunda da iddialı. Adeta akıllı telefonu olan herkesin cebine giren bu ünlü mesajlaşma uygulaması Whatsapp kullanıcılarını sevindiren bir değişikliğe gitti. Sessiz sedasız gerçekleşen bu önemli değişiklik birçok kişiyi memnun edecek. WhatsApp günümüzde oldukça fazla kişi tarafından kullanılıyor. Öyle ki bu sayı her gün yaklaşık 300 milyonu buluyor. En popüler uygulamalardan biri olan WhatsApp, bakın neyi kaldırdı?