WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır? İşte bazı ipuçları

Pek çok kişi tarafından kullanılan WhatsApp uygulamasının her gün bilinmeyen bir özelliği ortaya çıkıyor. Son olarak ortaya çıkan özelliği ise silinen mesajlarla ilgili. Kimse bilmese de WhatsApp'ta silindiği için üzüldüğünüz mesajları geri getirmek için oldukça basit bir yol varmış. İşte WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirmek isteyenler için bazı tüyolar... WhatsApp sohbet geçmişini sildiyseniz geri getirebilmek için yedekleme yapmış olmanız gerekir. Andorid ve iPhone telefonlarda farklı geri getirme yöntemleri kullanılabilir. Ancak WhatsApp sohbet geçmişinizi kendi sunucularında saklamadığı için WhatsApp'a başvurmanız mümkün değil. Peki hangi cihazda nasıl WhatsApp silinmiş mesajları geri getirilir? Ücretsiz mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarına sohbet yedeği tutma özelliği sunuyor. Bu sayede WhatsApp konuşmalarını silenler bu yedeği kullanarak geri döndürebiliyor. Peki WhatsApp'ta silinmiş mesajlar nasıl getirilir? WhatsApp'ta yedekleme nasıl yapılır? WHATSAPP'TA SİLİNMİŞ MESAJLAR NASIL GETİRİLİR? WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirmek için sohbet yedeğini kullanmak en pratik yol olur. iPhone'lar da iCloud yedekleme de kullanılabilir. Yedekleme yaptıysanız telefonunuzdan uygulamayı kaldırıp yeniden yüklediğinizde WhatsApp mesaj yedeği bulunuyor ve otomatik olarak 'Geri Yükle' seçeneği sayesinde bu işlem gerçekleştirilebiliyor.