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'ta silinen ları geri getirme işlemi nasıl yapılır? İşte bazı ipuçları

Pek çok kişi tarafından kullanılan uygulamasının her gün bilinmeyen bir özelliği ortaya çıkıyor. Son olarak ortaya çıkan özelliği ise silinen larla ilgili.

Giriş Tarihi: 14.09.2018 15:28 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 15:43
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'ta silinen ları geri getirme işlemi nasıl yapılır? İşte bazı ipuçları
WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır? İşte bazı ipuçları

Kimse bilmese de 'ta silindiği için üzüldüğünüz ları geri getirmek için oldukça basit bir yol varmış. İşte WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirmek isteyenler için bazı tüyolar...

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'ta silinen ları geri getirme işlemi nasıl yapılır? İşte bazı ipuçları
WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır? İşte bazı ipuçları

sohbet geçmişini sildiyseniz geri getirebilmek için yedekleme yapmış olmanız gerekir. Andorid ve iPhone telefonlarda farklı geri getirme yöntemleri kullanılabilir.

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'ta silinen ları geri getirme işlemi nasıl yapılır? İşte bazı ipuçları
WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır? İşte bazı ipuçları

Ancak sohbet geçmişinizi kendi sunucularında saklamadığı için WhatsApp'a başvurmanız mümkün değil. Peki hangi cihazda nasıl WhatsApp silinmiş ları geri getirilir?

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'ta silinen ları geri getirme işlemi nasıl yapılır? İşte bazı ipuçları
WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır? İşte bazı ipuçları

Ücretsiz laşma uygulaması kullanıcılarına sohbet yedeği tutma özelliği sunuyor. Bu sayede WhatsApp konuşmalarını silenler bu yedeği kullanarak geri döndürebiliyor.

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'ta silinen ları geri getirme işlemi nasıl yapılır? İşte bazı ipuçları
WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır? İşte bazı ipuçları

Peki 'ta silinmiş lar nasıl getirilir? WhatsApp'ta yedekleme nasıl yapılır?

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'ta silinen ları geri getirme işlemi nasıl yapılır? İşte bazı ipuçları
WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır? İşte bazı ipuçları

WHATSAPP'TA SİLİNMİŞ MESAJLAR NASIL GETİRİLİR?

'ta silinen ları geri getirmek için sohbet yedeğini kullanmak en pratik yol olur. iPhone'lar da iCloud yedekleme de kullanılabilir.

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'ta silinen ları geri getirme işlemi nasıl yapılır? İşte bazı ipuçları
WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır? İşte bazı ipuçları

Yedekleme yaptıysanız telefonunuzdan uygulamayı kaldırıp yeniden yüklediğinizde yedeği bulunuyor ve otomatik olarak "Geri Yükle" seçeneği sayesinde bu işlem gerçekleştirilebiliyor.

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