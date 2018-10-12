WhatsApp'ta sohbetlerini ve medyalarını yedekleyenler dikkat!

Kaspersky Lab uzmanları, WhatsApp'ın önde gelen hizmetlerinden olan uçtan uca şifrelenmiş mesajlara alışmış olan kullanıcıların WhatsApp mesajlarının bir kez uygulamadan ayrıldıktan sonra ister Drive'da depolansın ister başka bir yerde, artık bu özellik tarafından korunmayacağı konusunda uyarıyor.