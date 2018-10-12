Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • WhatsApp'ta sohbetlerini ve medyalarını yedekleyenler dikkat!

'ta sohbetlerini ve medyalarını yedekleyenler dikkat!

kullanıcılarının birçoğu farkında değil; ancak tüm sohbetleri silinmek üzere! Tabii bu ayarı yapmazsanız...

Giriş Tarihi: 12.10.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 16:30
WhatsApp'ta sohbetlerini ve medyalarını yedekleyenler dikkat!

'ta sayılı gününüz kaldı. Bunu yapmazsanız arkadaşlarınızla olan tüm konuşmalar silinecek!

WhatsApp'ta sohbetlerini ve medyalarını yedekleyenler dikkat!

12 Kasım'dan itibaren sohbetleriniz silinecek. Drive desteğinin kesilmesiyle birlikte önlemini almayanların sohbet kayıtları geri dönüşü olmayacak şekilde silinecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
WhatsApp'ta sohbetlerini ve medyalarını yedekleyenler dikkat!

için , sohbetlerinizi Drive'a ücretsiz olarak yedekleyecek fakat bu, eski yedeklere zarar verebilir.

WhatsApp'ta sohbetlerini ve medyalarını yedekleyenler dikkat!

Kaspersky Lab uzmanları, 'ın önde gelen hizmetlerinden olan uçtan uca şifrelenmiş mesajlara alışmış olan kullanıcıların mesajlarının bir kez uygulamadan ayrıldıktan sonra ister Drive'da depolansın ister başka bir yerde, artık bu özellik tarafından korunmayacağı konusunda uyarıyor.

WhatsApp'ta sohbetlerini ve medyalarını yedekleyenler dikkat!

Dolayısyla bu durum güvenlik sorunlarına da neden olabilecek.

WhatsApp'ta sohbetlerini ve medyalarını yedekleyenler dikkat!

GOOGLE NELERİ DEPOLUYOR?

için , verilerini Drive'a düzenli olarak yedekleyebilir. Bu kopyalar ayarlara bağlı olarak yalnızca metin veya metin, fotoğraf ve video olabilir.

WhatsApp'ta sohbetlerini ve medyalarını yedekleyenler dikkat!

Bu yeni bir özellik değil, yedeklemeler senelerdir bu şekilde çalışıyor. Google Drive'a yedekleme ayarlarınızın yapılandırılma durumunu kontrol etmek için Menü -> Ayarlar -> Sohbetler -> Yedekleme adımlarını takip edin.

BİZE ULAŞIN