WhatsApp'ta sohbetlerini ve medyalarını yedekleyenler dikkat!

Whatsapp kullanıcılarının birçoğu farkında değil; ancak tüm sohbetleri silinmek üzere! Tabii bu ayarı yapmazsanız... Whatsapp'ta sayılı gününüz kaldı. Bunu yapmazsanız arkadaşlarınızla olan tüm konuşmalar silinecek! 12 Kasım'dan itibaren Whatsapp sohbetleriniz silinecek. Google Drive desteğinin kesilmesiyle birlikte önlemini almayanların sohbet kayıtları geri dönüşü olmayacak şekilde silinecek. Android için WhatsApp, sohbetlerinizi Google Drive'a ücretsiz olarak yedekleyecek fakat bu, eski yedeklere zarar verebilir. Kaspersky Lab uzmanları, WhatsApp'ın önde gelen hizmetlerinden olan uçtan uca şifrelenmiş mesajlara alışmış olan kullanıcıların WhatsApp mesajlarının bir kez uygulamadan ayrıldıktan sonra ister Drive'da depolansın ister başka bir yerde, artık bu özellik tarafından korunmayacağı konusunda uyarıyor. Dolayısyla bu durum güvenlik sorunlarına da neden olabilecek. GOOGLE NELERİ DEPOLUYOR? Android için WhatsApp, verilerini Google Drive'a düzenli olarak yedekleyebilir. Bu kopyalar ayarlara bağlı olarak yalnızca metin veya metin, fotoğraf ve video olabilir. Bu yeni bir özellik değil, yedeklemeler senelerdir bu şekilde çalışıyor. Google Drive'a yedekleme ayarlarınızın yapılandırılma durumunu kontrol etmek için Menü -> Ayarlar -> Sohbetler -> Yedekleme adımlarını takip edin.