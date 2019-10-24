Whatsapp'ta yeni dönem! Artık seçim şansı olacak

Whatsapp'tan yeni haber! Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma programı Whatsapp'ta yeni döneme giriliyor. Bu haber birçoklarını sevindirecek! Dünyanın önde gelen anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta kullanıcıların işine fazlasıyla yarayacak yeni bir özellik devreye giriyor. WhatsApp Beta sürümü ile aylardır beklenen 'Grup Gizlilik Ayarları' uygulamaya eklendi. Kullanıcılar, bu özellik aktif olduğunda artık gruplara kendilerinden habersiz giriş yapmayacak ve bu konuda seçim yapma şansı olacak. Peki bu nasıl olacak? İşte ayrıntılar.