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'ta yeni dönem! Artık seçim şansı olacak

'tan yeni haber! Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma programı Whatsapp'ta yeni döneme giriliyor. Bu haber birçoklarını sevindirecek! Dünyanın önde gelen anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta kullanıcıların işine fazlasıyla yarayacak yeni bir özellik devreye giriyor. WhatsApp Beta sürümü ile aylardır beklenen 'Grup Gizlilik Ayarları' uygulamaya eklendi. Kullanıcılar, bu özellik aktif olduğunda artık gruplara kendilerinden habersiz giriş yapmayacak ve bu konuda seçim yapma şansı olacak. Peki bu nasıl olacak? İşte ayrıntılar.

Giriş Tarihi: 24.10.2019 09:02 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 09:36
Whatsapp'ta yeni dönem! Artık seçim şansı olacak

kullanıcılarını fazlasıyla sevindirecek bir özellik ortaya çıktı.

Whatsapp'ta yeni dönem! Artık seçim şansı olacak

' gruplara eklenmeyi kapatma' seçeneği altında artık kendilerinden habersiz her gruba girmeyecek.

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Whatsapp'ta yeni dönem! Artık seçim şansı olacak

Pek çok kullanıcının ortak şikayetini dikkate alan yönetimi, bir süredir bu özellik üzerinde kafa yoruyordu.

Whatsapp'ta yeni dönem! Artık seçim şansı olacak

İlgisiz kişilerin açtığı gruplara giren ve bu konuda haberdar edilmeyen kullanıcıların rahatsızlığı günden güne artınca şirket, çözümü bu şekilde bulmuşa benziyor.

Whatsapp'ta yeni dönem! Artık seçim şansı olacak

Hem iOS hem de Android işletim sistemini kullanan telefonlara gelecek olan özellik, kara liste uygulamasını de beraberinde getiriyor.

Whatsapp'ta yeni dönem! Artık seçim şansı olacak

Kullanıcıları rahatsız eden kullanıcıların önü hızlıca kesilirken, bu özellik sayesinde bu tür kişilerin kullanıcıları herhangi bir gruba eklemeleri söz konusu olmayacak.

Whatsapp'ta yeni dönem! Artık seçim şansı olacak

Bunun yanı sıra rehberinizde ekli olmayan kullanıcılar adına da geçerli olan bu özellik; kimlik avı dolandırıcılığı vakalarının da önüne geçecek.

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