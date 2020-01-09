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'tan beklenmedik değişim!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması kullanıcılarını fazlasıyla etkileyecek bir değişikliğe gidiyor. Yüz milyonlarca insanın akıllı telefonunun vazgeçilmezi haline gelen Whatsapp şu anda adeta sektörün lideri konumunda. WhatsApp, Facebook'a satılmadan iki sene önce kullanıcılara platformu gelir amaçlı kullanmamak ve kullanıcı verisi toplamamak adına büyük bir söz vermişti. Ama bu konuda bir değişikliğe gideceği iddia ediliyor. Whatsapp'taki bu yeni durum ne? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 09.01.2020 08:51 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 09:01
Whatsapp'tan beklenmedik değişim!

Facebook'un 2014 yılında satın aldığı platformda artık reklam gösterilecek.

Whatsapp'tan beklenmedik değişim!

, Facebook'a satılmadan iki sene önce kullanıcılara platformu gelir amaçlı kullanmamak ve kullanıcı verisi toplamamak adına büyük bir söz vermişti.

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Whatsapp'tan beklenmedik değişim!

Ancak görünen o ki Facebook çatısı altında bulunan WhatsApp, kullanıcılara verilen sözü tutmayarak yeni bir değişiklik gerçekleştiriyor.

Whatsapp'tan beklenmedik değişim!

WhatsApp'a gelecek yeni güncellemeyle birlikte 'Durum' sekmesinde reklamlar gözükecek.

Whatsapp'tan beklenmedik değişim!

Yeni güncelleymeyle birlikte 'Durum' sekmesinde reklamlara yer verileceğini duyan kullanıcılar, Mark Zuckerberg'e ve Facebook'a öfkesini dile getirdi.

Whatsapp'tan beklenmedik değişim!

Kullanıcılar WhatsApp'ta reklam gösterileceği takdirde platformu kullanmayacaklarını da belirtti.

Whatsapp'tan beklenmedik değişim!

'ın artık reklam göstermesi, sadece reklamsızlık sözünün bozulduğu anlamına gelmiyor.

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