Whatsapp'tan beklenmedik değişim!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını fazlasıyla etkileyecek bir değişikliğe gidiyor. Yüz milyonlarca insanın akıllı telefonunun vazgeçilmezi haline gelen Whatsapp şu anda adeta sektörün lideri konumunda. WhatsApp, Facebook'a satılmadan iki sene önce kullanıcılara platformu gelir amaçlı kullanmamak ve kullanıcı verisi toplamamak adına büyük bir söz vermişti. Ama bu konuda bir değişikliğe gideceği iddia ediliyor. Whatsapp'taki bu yeni durum ne? İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 09.01.2020
08:51
Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
09:01
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