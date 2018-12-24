WhatsApp'tan gelen büyük tehlike! Türkiye'ye de sıçradı

WhatsApp günümüzün en popüler uygulamalarından biri. Hergün milyonlarca mesaj gönderiliyor. Ayrıca geliştiriciler WhatsApp'a yeni özellikler ekleyerek yeteneklerini yükseltiyor. WhatsApp eskisine göre daha esnek ve daha kullanışlı oldu, tabii ki bir de madalyonun diğer yüzü var. Mesajlaşma uygulaması siber korsanların iştahlarını kabartan hedeflerden biri. Hackerlar geliştirdikleri zararlı yazılımları WhatsApp yoluyla yayarak, kurbanlarını ağına düşürmeye çalışıyor. Bunun geçmişte birçok örneği yaşandı. Şimdi WhatsApp'tan yayılan bir tehlike daha söz konusu. Bu tehlike Türkiye'ye de sıçradı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.12.2018 15:37 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 15:44