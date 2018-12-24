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'tan gelen büyük tehlike! 'ye de sıçradı

günümüzün en popüler uygulamalarından biri. Hergün milyonlarca mesaj gönderiliyor. Ayrıca geliştiriciler WhatsApp'a yeni özellikler ekleyerek yeteneklerini yükseltiyor. WhatsApp eskisine göre daha esnek ve daha kullanışlı oldu, tabii ki bir de madalyonun diğer yüzü var. Mesajlaşma uygulaması siber korsanların iştahlarını kabartan hedeflerden biri. Hackerlar geliştirdikleri zararlı yazılımları WhatsApp yoluyla yayarak, kurbanlarını ağına düşürmeye çalışıyor. Bunun geçmişte birçok örneği yaşandı. Şimdi WhatsApp'tan yayılan bir tehlike daha söz konusu. Bu tehlike 'ye de sıçradı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2018 15:37 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 15:44
WhatsApp'tan gelen büyük tehlike! Türkiye'ye de sıçradı

Haritada gösterilen ülkelerden en son kurban oldu; 'ta hızla yayılan tehlikeyi uzmanlar ortaya çıkardı.

WhatsApp'tan gelen büyük tehlike! Türkiye'ye de sıçradı

2017 yılında keşfedilen ve nispeten yeni bir tehdit olan ve özellikle üzerinden yayılan , ilk olarak ve 'daki kamu kurumlarına saldırırken tespit edilmişti.

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WhatsApp'tan gelen büyük tehlike! Türkiye'ye de sıçradı

Güvenlik uzmanları bu yılın başlarında tehdidin çok daha geniş bir coğrafyayı hedef alan oltalama mesajlarıyla yayılmaya çalıştığını keşfetti ve yılın son günlerinde yeniden 'hortladı'.

WhatsApp'tan gelen büyük tehlike! Türkiye'ye de sıçradı

Oltalama mesajlarının içeriği özellikle kamu ve askeri kurumların, telekom şirketlerinin ve eğitim kurumlarının hedeflendiğini gösteriyor.

WhatsApp'tan gelen büyük tehlike! Türkiye'ye de sıçradı

Söz konusu e-posta mesajları Office 97-2003 dosyalarını ekinde barındırıyor ve kullanıcıları makroları aktif hale getirmeye zorluyor. Hemen arkasından bulaşma gerçekleşiyor.

WhatsApp'tan gelen büyük tehlike! Türkiye'ye de sıçradı

Saldırganların kullandıkları PowerShell, VBS, VBA, Python ve C# scriptleri, RAT (Remote Access Trojans – Uzaktan Erişimli Truva Atı) ve diğer araçlara dair analizler sürüyor.

WhatsApp'tan gelen büyük tehlike! Türkiye'ye de sıçradı

Enfeksiyon gerçekleştiğinde , beraberindeki listede yer alan internet adreslerinden birini seçerek komuta merkeziyle iletişime geçiyor.

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