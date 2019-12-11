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  • Whatsapp kullananlar bu tarihe dikkat! 31 Aralık'tan itibaren...

kullananlar bu tarihe dikkat! 'tan itibaren...

kullanıcıları bu tarihe dikkat edin! Şu anda dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olarak bilinen WhatsApp önemli bir değiikliğe gidiyor. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat gibi dünyadaki en popüler uygulamalardan biri olan Whatsapp yüz milyonlarca kullanıcının telefonunda yüklü. Peki Whatsapp tarihinden itibaren ne yapacak? Gelen son bilgilere göre Whatsapp bazı kullanıcıları üzecek. Whatsapp yöneticileri yeni adımlarıyla uygulamanın kimi telefonlarda artık kullanılamayacağını bildirdi. Teknolojide her geçen gün gelinen nokta şaşırtmaya devam ederken bu da eski teknolojilerin kendilerine bu alanda yer bulamamasına neden oluyor. İşte Whatsapp'la ilgili son bilgiler ve bu haberin detayları!

Giriş Tarihi: 11.12.2019 08:43 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 09:02
Whatsapp kullananlar bu tarihe dikkat! 31 Aralık'tan itibaren...

, 2020'nin ilk gününden itibaren kritik bir karar aldı.

Whatsapp kullananlar bu tarihe dikkat! 31 Aralık'tan itibaren...

Yeni yılda artık bakın ne olmayacak?

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Whatsapp kullananlar bu tarihe dikkat! 31 Aralık'tan itibaren...

, sürekli getirdiği yeni güncellemelerle kullanıcılarına pek çok yeni özelliği bir arada sunuyor ve uygulamanın şu an dişli bir rakibi de yok.

Whatsapp kullananlar bu tarihe dikkat! 31 Aralık'tan itibaren...

Şirket, bazı telefonlarda 'ın çalışmamasını istiyor.

Whatsapp kullananlar bu tarihe dikkat! 31 Aralık'tan itibaren...

Daily Mail'de yer alan habere göre, , 2019 itibarıyla destek vermeyi keseceği telefonları açıkladı.

Whatsapp kullananlar bu tarihe dikkat! 31 Aralık'tan itibaren...

, Windows Mobile ve iOS 7 ile alt sürüm işletim sistemini kullanan telefonlarda yeni yılda artık çalışmayacak.

Whatsapp kullananlar bu tarihe dikkat! 31 Aralık'tan itibaren...

iPhone (ilk jenerasyon), iPhone 3G ve iPhone 3G S model cihazlarda artık bulunmuyor.

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