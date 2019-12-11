Whatsapp kullananlar bu tarihe dikkat! 31 Aralık'tan itibaren...

Whatsapp kullanıcıları bu tarihe dikkat edin! Şu anda dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olarak bilinen WhatsApp önemli bir değiikliğe gidiyor. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat gibi dünyadaki en popüler uygulamalardan biri olan Whatsapp yüz milyonlarca kullanıcının telefonunda yüklü. Peki Whatsapp 31 Aralık tarihinden itibaren ne yapacak? Gelen son bilgilere göre Whatsapp bazı kullanıcıları üzecek. Whatsapp yöneticileri yeni adımlarıyla uygulamanın kimi telefonlarda artık kullanılamayacağını bildirdi. Teknolojide her geçen gün gelinen nokta şaşırtmaya devam ederken bu da eski teknolojilerin kendilerine bu alanda yer bulamamasına neden oluyor. İşte Whatsapp'la ilgili son bilgiler ve bu haberin detayları!