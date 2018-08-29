'www'nin mucidinden yeni internet sistemi!

World Wide Web yani internette bilinen adıyla 'www'nin mucidi Tim Berners-Lee, internet sektöründe çok ses getirecek yeni bir projeyle karşımıza çıktı. Günümüz internetinin en önemli mimarlarından World Wide Web’in kurucusu Tim Berners-Lee, Solid adını verdiği yeni sistemi ile interneti yozlaşmaktan kurtararak, çok daha güvenilir bir hale getirmek istiyor. 'www'nin muciti, her şey planladığı gibi giderse Solid (Social Linked Data) adlı projesiyle gerek iş modelleri gerek kişisel kullanım bazında internet anlayışını yeniden şekillendirecek. Yeni sistem oldukça radikal bir değişimin ilk adımı olabilir! Zira günümüzde Facebook, Google gibi teknoloji devleri tarafınan depolanan veriler yerine, daha mobil ve parçalara ayrılmış bir sisteme sahip Pods platformu dünyanın dört bir yanında kendine yer bulacak. Bu sayede kullanıcı verilerini muhafaza edecek, üstelik bu verilerin hangi Pods makinesinde konuşlandırıldığı yalnızca kullanıcılar tarafından bilinecek. 23 Ağustos 1991'de hayatımıza giren 'www' o gün için kurumsal bir dijitalleşme hamlesiydi. Peki bu adım dünyayı nasıl değiştirdi? İşte 'www'nin ilginç hikayesi... Günümüzde İnternet ile karıştırılan ancak İnternet üzerinden bilgi paylaşımını kolay hale getiren bir servis olan World Wide Web (WWW, Dünya Çapında Ağ) bugün 25 yaşında. CERN'de çalışan bir bilgisayar programcısı olan Tim-Berners-Lee'nin Zengin Metin İşaret Dili (Hyper Text Markup Language / HTML) olarak tanımladığı bilgisayar dilini geliştirmesiyle oluşturulan WWW, CERN'de bulunan fizikçilerin, araştırma sonuçlarını kolaylıkla paylaşabilmesi için kullanılmaya 13 Mart 1989'da başlandı.