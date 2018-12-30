Ya klonunuz suç işlerse?

TC numaramız, adımız soyadımız, nereli olduğumuz, kan grubumuz, telefon numaramız... Bunların hepsi bizim kişisel verilerimiz. Ancak bununla sınırlı değil; nerede oturduğumuz, zevklerimiz, hangi yemeği sevdiğimiz, parmak izimiz, retinamız, sesimizin tonu, zaaflarımız, hastalıklarımız... Bunların çoğu sadece benim bilebileceğim bilgiler, başka kim bilebilir ki diyebilirsiniz. Ancak yanılıyorsunuz. Farkında olmadan sosyal ağlar ve uygulamaların erişmesine izin verdiğimiz bilgiler, kamera sistemleri, ev robotları, gülmek için yaptığımız eğlenceli testler, otonom araçlar, yol bulmak için kullandığımız haritalar hepsi bizim kişisel verilerimizi topluyor.
Gelecek tahmin bile edemeyeceğiniz donanımlarla gelmeye hazırlanıyor, hatta geldi bile. Mesela, sizin bilgilerinizle klonlanmış, tam anlamıyla size benzeyen bir robot bir cinayet işlese, kamera kayıtlarında görülen kişinin siz olmadığını nasıl ispatlayacaksınız?
Bu soruyu okurken "Çok fazla bilim kurgu filmi izlemişsin" diyerek gülebilirsiniz. Ancak birazdan sosyal hesaplarınızda vakit geçirmek için çözeceğiniz "Geçmiş hayatınızda kimdiniz?" gibi testler sizi bu filmin kahramanı yapmaya hazırlıyor olabilir, haberiniz bile yok.
Biz de Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Robot Hukuku dersleri veren Dr. Özlem Armağan'ın kapısını çaldık...