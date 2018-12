Ya klonunuz suç işlerse?

- Attığımız her adımda kişisel bilgilerimiz toplanıyor mu?

verdiğiniz bilgiler, herhangi bir siteyi okumak için "Kabul ediyorum" dediğiniz her şey ile kişisel bilgileriniz başka bir yere gidiyor. Çok geniş bir kavram. Siz farkında olmadan alınan kamera kayıtları var. MOBESE kayıtları mesela. Otonom araç hareket ederken yer bilgilerini alan bir kamera sistemi var. Bu sistem çalışırken etrafındaki her görüntüyü kayıt ediyor. Çöp atarken bile bu kayıtlara girmiş olabilirsiniz. Bu harita sistemi her ne kadar anonimleştirilse de, o çöp atan kişi hangi evin önünde, kaçta çöp atar gibi kişiyi çözümleyen bilgileri alıyor. Bir call center'dan arayıp sizi ses tanıma sitemine kaydedebiliyorlar mesela.



- Sosyal ağlar büyük bir tehlike mi?

- Facebook sizin son 63 beğeninizden kim olduğunuzu tahmin edebilir duruma gelmiş. Bunun için Facebook hesabınızın olması da şart değil. Takip ettiğiniz siteler, okuduğunuz makaleler, izlediğiniz videolardan tespit edip "Biz sizi annenizden daha iyi tanırız" diyorlar.