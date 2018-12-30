Ya klonunuz suç işlerse?

- Biz bu bilgilerin silindiğini sanıyoruz, silinmiyor mu?

- En büyük endişemiz bu işte. Bu verilerin toplanması belki hukuka uygun olabilir ama toplandıktan sonra kullanılması, saklanması sorun. Bu bilgilerin belli bir zaman sonra yok edilmesi gerekiyor. Bunlar yapılırken sürece uyulup uyulmadığı, kontrol edilip edilmediği Türkiye için net değil. Bu verilerin dijital olarak tekrar türetilebilmesi de mümkün olduğu için bunların engellenmesine çalışılıyor.



- Bu bilgileri koruyabilen ülkeler var mı?

- ABD bu konuda çok iyi deniliyordu ama 2006'da birçok şirketin hatta donanmada çalışan kişilerin bilgilerinin çalındığı ortaya çıktı. 100 bin kişiden bahsediyoruz. Geçen hafta bu olaya ilişkin bilgiler mahkeme kararı ile kesinleşti. "Şu ülke çok gelişmiş bilgileri koruyabiliyor" diyemiyoruz. Dijital alanda sınırlar yok. Ukrayna'da elektrik sistemine siber saldırı yapıldı. Ama "Hacker'lar iyi niyetliydi. Üç saatten fazla elektriği kesmediler. Çünkü hastanedeki jenatörler sadece üç saat dayanabiliyordu" şeklinde yaklaşıldı bu duruma. Hacker'ın insafsızına denk geldiğinizde can kaybı da yaşanabilir başka facialar da olabilir. Kişisel verilerden öte artık ülkesel boyutta bir güvenlik açığı bu. Devlet sırlarının da korunması gerekiyor.